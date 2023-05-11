Работа для общительных людей. Где и на каких условиях можно подрабатывать таксистом

Также нужна карта на транспортное средство (sõidukaart), которая дает право использовать для таксоперевозок транспорт, указанный в этой карте. Ходатайство можно также заполнить в регистре хозяйственной деятельности. Перед подачей ходатайства надо заплатить государственную пошлину – 20 евро. Для этого надо обратиться в местное самоуправление. В Таллинне – в представительство Муниципальной полиции.

У водителя, который хочет оказывать услуги такси, должен быть минимум двухлетний опыт вождения. Также он должен получить карту обслуживания (teenindajakaart), которую выдает волостная или городская управа. Ходатайство нужно подавать в среде регистра хозяйственной деятельности. Госпошлина – 38 евро. Карту выдают бессрочно.

В автомобиле обязательно должен быть кондиционер или система климат-контроля, при этом – никаких наклеек другой транспортной платформы.

Также в машине должно быть как минимум 4 посадочных места для клиентов, а также 5 дверей, включая дверь багажного отделения. Автомобили с 3 посадочными местами для клиентов могут подойти для категории Basic.

Если вы используете свой автомобиль, то он должен быть в хорошем состоянии. Для разных категорий такси (от Basic до Premium) есть отдельные требования, но в общем машина должна быть не старше 2006 года выпуска, для некоторых категорий – не старше 2011 года. У машины должен быть пройден техосмотр.

Чтобы стать водителем, надо начать с регистрации, т. е. заполнить форму заявки на сайте фирмы, например Bolt. Но прежде нужно проверить, соответствует ли ваш автомобиль требованиям, если вы собираетесь на нем работать. Как вариант, для таксоизвоза можно арендовать машину. Цена аренды – в среднем 200 евро в неделю, в зависимости от фирмы-арендодателя и марки машины.

В Эстонии сейчас действует ряд мобильных приложений, через которые можно вызвать такси: Bolt , Uber, Forus Takso. Клиент выбирает пункт назначения своей поездки, система отправляет водителю оповещения о заказе. Если водитель его принимает, то в приложении сразу видно, когда машина приедет к клиенту, имя водителя и сколько стоит поездка.

Чтобы стать водителем Forus Takso, надо заполнить заявку на сайте. В заявке можно выбрать, хотите ли вы работать „классическим“ способом или через приложение. Можно работать как на автомобиле компании, так и на своем. В первом случае аренда обойдется в 750 евро в месяц (Toyota Avensis) или в 810 евро (Toyota Camry и RAV4). Можно работать вдвоем на одной машине и делить плату за аренду пополам.

В отличии от Bolt, Forus Takso (бывший Tulika Takso) хоть и работает через приложение, но также по-прежнему предлагает и классический способ заказать поездку – по телефону.

„Водители должны уметь общаться с людьми и проявлять гибкость. Наши водители – сами хозяева своего времени и могут работать столько, сколько хотят. Больше половины из них работают c частичной занятостью. Для мотивации водителей у нас предусмотрены бонусные кампании“, – говорит она.

Специалист отмечает, что есть водители еще с тех времен, когда Bolt назывался Taxify (до весны 2019 года). А есть и те, кто работает только сезонно.

Зарабатывать в такси можно, зарегистрировавшись как OÜ, FIE или как частное лицо.

„Многое зависит от категории, в которой водитель оказывает услугу. Например, автомобиль новейшего класса Premium может получать заказы практически из всех категорий. А цены на категории Bolt и Premium выше, чем, например, на категорию Basic, в которой могут работать более старые модели. В среднем водитель Bolt зарабатывает 1000 евро примерно за 65 часов работы“, – говорит руководитель службы Bolt Eesti Эва Лийза Рикас.

Для большинства водителей такси – это дополнительный заработок. Многие работают одновременно со всеми платформами, другие используют по одному приложению. Заработок во многом зависит от количества часов, числа выполненных заказов, базовой цены и различных бонусов.

Автомобиль должен быть зарегистрирован в Эстонии и иметь действующую страховку. Страховка для автомобиля-такси стоит дороже обычной.

„Одной платформы мне вполне достаточно, – рассказывает Владимир. – Самое прибыльное время работы – в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. В это время, как правило, достаточно много заказов. В часы пик их тоже много, но я в это время не работаю, т. к. пробки и подолгу приходится стоять, что снижает заработок. В праздники в приложении появляются свои коэффициенты, которые увеличивают прибыль. Также они зависят и от района“.

Из опробованных платформ мужчина предпочитает Bolt, т. к. он сейчас наиболее востребован.

„Мне это нравится – поездки, разговоры. Начинал с Uber, потом Taxify, Yandex, сейчас Bolt. Работаю примерно 3–4 часа в день, иногда больше. Все зависит от времени, от настроения. Здесь нет никакой обязаловки, что для меня особенно удобно, потому что у меня достаточно много других дел“, – говорит Владимир.

Владимир работает в такси около семи лет. Для него это больше хобби, чем работа.

„Наши водители – профессионалы. Для большинства из них такси – основная работа, многие работают десятки лет. Работа водителя такси – интересная и разнообразная. Важно решить, хотите ли вы работать в классическом такси или через приложение. Характер работы, интенсивность и заработок могут сильно отличаться. Но современные приложения – только средство, чтобы предлагать и покупать услугу, а правильная цена – это критерий хорошей услуги“, – говорит Тийт Исоп, член правления Forus Takso.

Таксист должен уметь выбирать правильное время и место для работы. Плата за начало поездки –3,85 евро, цена за километр днем составляет 99 центов, а средняя поездка на такси – около 7 километров. К счету за такси также добавляется плата за временной тариф.

Водитель должен оплачивать франшизу в размере 360 евро в месяц за использование торговой марки. За обслуживание в аэропорту также взимается дополнительная плата. За заказ по номеру телефона 1200 берется 1€, через приложение Tulika 1200–0,50 центов.

Можно работать и на собственном автомобиле, если он соответствует требованиям Forus Takso. Автомобиль должен быть среднего класса или выше, желательно белого цвета и в хорошем техническом состоянии. Компания также предлагает купить новую Toyota Camry или RAV4 для работы в такси.

Из минусов, по словам Владимира, – низкие расценки и недостаточный контакт с фирмой.

Сейчас он работает на своем автомобиле. Раньше пробовал и на арендованном. Но тогда ему не удавалось ничего заработать для себя, так как в первую очередь нужно было отработать стоимость аренды. Если же использовать свой автомобиль, то он должен быть в хорошем состоянии. А это – серьезная статья расходов.

„Аренда хорошего автомобиля – порядка 200 евро в неделю, т. е. за месяц надо отбить 800 евро. А заработок таксиста в среднем – 10 евро в час. Фирма берет еще 20%. В итоге, чтобы более-менее зарабатывать, надо на своей хорошей машине работать по 10–12 часов ежедневно. Это тяжело“, – говорит мужчина.

Владимир считает, что работать на нескольких платформах сразу не имеет смысла. Ставки и расценки примерно одинаковые у всех. Все зависит только от того, какой автомобиль, как работаешь и сколько.

Но, несмотря на все минусы и небольшой заработок, работа в такси Владимиру нравится.

„Бывают очень интересные встречи. Я со многими интересными людьми познакомился. Для меня каждый раз, когда сажусь за руль, начинаются приключения“, – делится он.

Дальше едешь – больше получаешь?

Еще один Владимир изредка подрабатывал таксистом, в общей сложности по два-три месяца в году, когда было время. Теперь же, в связи с введением требования по налогам, Владимир считает, что от заработанных денег вообще ничего не останется.

„Я работал по вечерам, примерно по 5–6 часов в будни, по выходным – по 8 часов. За вечер зарабатывал где-то 100 евро грязными. Из них надо было отдать 20% фирме, вычесть деньги за топливо. За аренду машины уходило по 15–20 евро в день“, – рассказывает мужчина.

Минус, по его словам, – и то, что в пробках уходит много времени. Больше заказов можно обслужить после 6 часов вечера, когда город более-менее свободен.