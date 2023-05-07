ВИДЕО | Эстонский шеф-повар Андрей Шмаков в рамках шоу Первого канала отправился в Абхазию

В двух последних выпусках шоу Шмаков вместе с итальянским шеф-поваром Мирко Дзаго отправился в Гагры и Сухуми. Для Шмакова, который вот уже 10 лет сотрудничает с московскими ресторанами и даже получил звезду „Мишлен“ в качестве в качестве шеф-повара ресторана SAVVA, это не первое появляение на российском ТВ, однако программа „Повара на колёсах“ стала первой для него после начала войны в Украине.

Андрей Шмаков не стал комментировать запрос RusDelfi на данную тему.

Программа „Повара на колесах“ на Первом канале – это гастрономическое путешествие по разным регионам России двух шеф-поваров, в котором они знакомятся с местной кухней, историей региона и готовят самые лучшие блюда и, конечно, устраивают кулинарную битву, победителем которой выбирают сами жители.

Андрей Шмаков — известный в Эстонии шеф-повар, владелец и бренд-шеф ресторанов TAR TAR köök+baar и LOVE Mussels в Таллинне. С сентября 2013 года также работал шеф-поваром, а затем бренд-шефом московского отеля „Метрополь“, где в 2015 году открыл ресторан „Savva“, получивший впоследствии звезду „Мишлен“.

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