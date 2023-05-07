„Моя пенсия выросла, но есть и минусы“. Какие скидки на лекарства можно получить в Эстонии?

„Живу один и все расходы несу тоже один. Моя прибавка составила 80 евро в месяц. Хотя пенсия все равно остается небольшой, я был и этому рад“, – говорит пожилой человек. Он рассказывает, что в последнее время очень много денег уходит на разные лекарства: с глазами проблемы – перенес две операции, давление скачет, ноги очень болят, из-за этого он ходит с палочкой, а иногда и вовсе не может ходить.

„Еще и кашель замучил, хотя я не курю и не курил никогда. То одно выпишут, то другое, дома полка с лекарствами – как в аптеке… Пособие от города, привязанное к уровню дохода, было очень кстати. И вдруг узнаю, что больше не могу его получать, так как теперь, когда пенсия выросла, у меня остается „слишком много денег“ после оплаты коммунальных счетов – ну так я понял из объяснения в соцотделе. Ну как же так, одной рукой дают, другой обратно забирают“, – говорит разочарованный пенсионер.

Благосостояние слишком выросло

„Помимо государственного прожиточного пособия, которое покрывает базовые потребности человека в пределах прожиточного минимума – 200 евро, город выплачивает пособие, зависящее от дохода. Здесь критерии более мягкие и они позволяют большему кругу людей получить пособие. Ходатайствовать о пособии, зависящем от дохода, можно в различных случаях, в основном для сохранения здоровья, восстановления и приобретения вспомогательных средств, при несчастном случае и других непредвиденных ситуациях“, – прокомментировал ситуацию Арне Кайлас, заместитель руководителя Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения.