„Моя пенсия выросла, но есть и минусы“. Какие скидки на лекарства можно получить в Эстонии?(5)
Житель Таллинна пенсионер Николай А. (имя изменено, настоящее редакции известно) очень обрадовался недавнему повышению пенсии, однако с удивлением обнаружил, что прибавка принесла не только плюсы, но и минусы. Об этом сообщает „МК-Эстония“.
„Живу один и все расходы несу тоже один. Моя прибавка составила 80 евро в месяц. Хотя пенсия все равно остается небольшой, я был и этому рад“, – говорит пожилой человек. Он рассказывает, что в последнее время очень много денег уходит на разные лекарства: с глазами проблемы – перенес две операции, давление скачет, ноги очень болят, из-за этого он ходит с палочкой, а иногда и вовсе не может ходить.
„Еще и кашель замучил, хотя я не курю и не курил никогда. То одно выпишут, то другое, дома полка с лекарствами – как в аптеке… Пособие от города, привязанное к уровню дохода, было очень кстати. И вдруг узнаю, что больше не могу его получать, так как теперь, когда пенсия выросла, у меня остается „слишком много денег“ после оплаты коммунальных счетов – ну так я понял из объяснения в соцотделе. Ну как же так, одной рукой дают, другой обратно забирают“, – говорит разочарованный пенсионер.
Благосостояние слишком выросло
„Помимо государственного прожиточного пособия, которое покрывает базовые потребности человека в пределах прожиточного минимума – 200 евро, город выплачивает пособие, зависящее от дохода. Здесь критерии более мягкие и они позволяют большему кругу людей получить пособие. Ходатайствовать о пособии, зависящем от дохода, можно в различных случаях, в основном для сохранения здоровья, восстановления и приобретения вспомогательных средств, при несчастном случае и других непредвиденных ситуациях“, – прокомментировал ситуацию Арне Кайлас, заместитель руководителя Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения.
Как объяснил Кайлас, с 1 апреля 2023 года действует порядок, согласно которому пособие, зависящее от дохода, выплачивается в случае, если после совершения обязательных расходов, таких как оплата жилья, выплаты задолженностей исполнительного производства, а также оправданных расходов, например, покупки лекарств, вспомогательных средств, других неизбежных расходов, у человека остается сумма ниже расчетного порога дохода. Расчетный порог дохода – это денежная сумма, которая должна оставаться у каждого члена семьи после оплаты счетов за жилую площадь, указанную в регистре народонаселения. В 2023 году он составляет 300 евро на одного члена семьи.
Так, если пенсия составляет, например, 650 евро, на жилье тратится 200 евро, на прочие расходы остается 450 евро, что на 150 евро превышает расчетный порог дохода. Поэтому человек может ходатайствовать об этом пособии только в том случае, если его доход ниже хотя бы на 151 евро.
„Если в этом месяце пособие не получено и у человека также в следующем месяце есть дополнительные расходы на лекарства и проч. , можно ходатайствовать о получении пособия за предыдущий и текущий месяцы разом. Рост пенсии влияет на получение пособия в том смысле, что увеличение дохода снижает вероятность того, что у человека после необходимых расходов останется менее 300 евро“, – сказал чиновник.
Льготные лекарства
В 2022 году компенсацию на льготные лекарства от Кассы здоровья получили 885 000 жителей Эстонии, общая сумма компенсаций составила 167 млн евро. Дополнительную компенсацию за льготные лекарства на общую сумму 8,8 млн евро получили 154 000 человек, таким образом удалось сократить расходы пациентов на лекарства, которые продают по рецепту. По данным Кассы здоровья, именно на рецептурные лекарства люди тратят больше всего денег. Главным образом это касается имеющих хронические заболевания и пожилых людей. Для них является важной поддержкой дополнительная компенсация за льготные лекарства, которая предлагает большую скидку.
Дополнительные льготы на лекарства применяются автоматически. Это означает, что застрахованное лицо получает дополнительную скидку наряду с обычной скидкой на препарат уже непосредственно при его покупке. Всего в 2022 году в рамках государственных закупок для жителей Эстонии было закуплено льготных лекарств на сумму в 274 миллиона евро.
Если застрахованное лицо купило лекарства со скидкой на сумму более 100 евро в год, оно получит дополнительную компенсацию за лекарства. Дополнительная компенсация за лекарства является автоматической, дополнительную скидку можно получить вместе с обычной скидкой на лекарства уже при покупке лекарства в аптеке, и нет необходимости подавать заявление в Кассу здоровья.
Скидка считается автоматически
Компенсации за лекарства у Кассы здоровья автоматические и не привязаны к доходу, пояснила советник по коммуникациям Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж. Касса Здоровья платит в определенном размере за те рецептурные лекарства, ценность которых предварительно основательно доказана и которые вследствие этого были внесены в список компенсируемых льготных лекарств. Список льготных лекарств Кассы здоровья устанавливается постановлением министра здравоохранения и труда и меняется четыре раза в год. В список включены те лекарства, которые имеют действующую лицензию на продажу в Эстонии и на которые при покупке в аптеке действует скидка для пациента.
Для лекарств, купленных на основании льготных рецептов, действуют следующие принципы расчета:
если сумма расходов за календарный год была меньше 100 евро, то дополнительную компенсацию за льготные лекарства не выплачивают;
если сумма за календарный год составила 100–300 евро, то компенсируют 50% от доли суммы, превышающей 100 евро;
если сумма за календарный год превышает 300 евро, то компенсируют 90% от доли суммы, превышающей 300 евро.
Например, если человек расходовал на лекарства 250 евро, он получит от Кассы здоровья скидку в 75 евро. При расходах свыше 300 евро Касса здоровья возмещает 90% стоимости лекарства. А если человек потратил 500 евро, он получит скидку в размере 280 евро.
Если на рынке – много лекарств разных производителей с одним и тем же действующим веществом, для всей группы лекарств с одним и тем же действующим веществом устанавливается предельная цена, с которой Касса здоровья делает скидку.
При покупке каждого рецепта покупатель должен оплатить обязательную долю самофинансирования (плату за рецепт), около 2,5 евро для всех рецептов.
Дополнительная компенсация
Дополнительную компенсацию за льготные лекарства получают застрахованные лица, у которых сумма расходов на льготные лекарства за один календарный год составляет не менее 100 евро.
Компенсация помогает справиться с расходами имеющим страховку лицам, которые тратят на льготные лекарства больше среднего. К ним относятся, например, потребители дорогих лекарств или больные хроническими заболеваниями, которые должны принимать льготные лекарства в течение долгого времени, или те, у кого в схему лечения входят несколько лекарств.
Дополнительная компенсация за льготные лекарства рассчитываться автоматически уже непосредственно в момент оплаты рецепта в аптеке, вместе с обычной льготой данного рецепта. Подавать заявление Кассе здоровья не нужно.
Подробнее о системе расчета скидки на лекарства читайте ТУТ.
Что нужно предпринять для ходатайства о компенсации лекарства в исключительных случаях?
В исключительных случаях Касса здоровья компенсирует следующие лекарства, используемые в амбулаторных условиях (самостоятельно на дому):
Лекарства, не имеющие действительного регистрационного удостоверения в Эстонии.
В большинстве случаев редких заболеваний препараты, которые входят в список льготных препаратов, но при других условиях (например, с другим диагнозом).
В случае редких заболеваний специальные продукты питания, непосредственно влияющие на течение болезни.
Пищевые добавки, используемые для лечения редких врожденных нарушений обмена веществ.
Проверить, могут ли расходы на необходимое вам лекарство компенсировать в исключительном порядке, можно с помощью опросника на интернет-странице Кассы здоровья.
Если результат будет положительным, пациент или его законный представитель могут подать заявление в Кассу здоровья. К заявлению также следует приложить обоснование необходимости лекарства, составленное и подписанное лечащим врачом.
Получив заявление, Касса здоровья проверяет соответствие лекарственного средства условиям компенсации в исключительном порядке и, если они соблюдены, оценивает эффективность и необходимость лекарства.
Как правило, ответ на заявление получают в течение 30 дней, но иногда может потребоваться больше времени, чтобы задать дополнительные вопросы лечащему врачу или ходатайствующему лицу.
В большинстве случаев лекарства возмещаются в исключительных случаях со скидкой 90%. Как правило, срок принятия исключительных компенсационных решений по лекарствам не ограничен, т. е. лекарства компенсируются за весь период медицинской необходимости. В случае редких заболеваний лекарства компенсируются в виде исключения со 100% скидкой в течение всего периода медицинской необходимости.
„В прошлом году мы отказали в компенсации лекарств в исключительном порядке 16 ходатайствующим лицам, что составляет почти 4% от общего числа поданных заявлений. Причинами отказа часто являются недостаточная эффективность желаемого лекарства, его высокая цена и наличие альтернативных лекарств или методов лечения среди уже компенсированных Кассой здоровья лекарств“, – приводит ERR слова главного специалиста отдела лекарств и медицинских изделий Мари Рейман. Отказ также может быть связан с тем, что запрашиваемый лекарственный препарат не соответствует условиям компенсации.
Найти ответить на вопросы опросника можно на сайте Кассы здоровья.
Скидка на вспомогательные средства
Для нуждающихся во вспомогательных средствах Департамент социального страхования предлагает возможность приобрести эти средства с государственной скидкой.
Bспомогательное средство – это изделие или средство, с помощью которого можно повысить или сохранить физическую и социальную самостоятельность, а также дее- и трудоспособность. Необходимыми вспомогательными средствами могут быть: противопролежневые матрацы, подгузники, ручные инвалидные коляски, электрические инвалидные коляски, стулья-туалеты и душевые стулья, протезы нижних и верхних конечностей, подлокотные костыли, слуховые аппараты и т. д.
Право на государственную скидку при получении вспомогательного средства в соответствии с перечнем вспомогательных средств имеют:
• дети в возрасте до 18 лет с инвалидностью при приобретении вспомогательного средства получают скидку от государства в размере 90%;
• дети в возрасте до 18 лет, которым не установлена инвалидность, но выдана справка в необходимости вспомогательного средства врачом-специалистом. Для них государственная скидка составляет 50%;
• лица в возрасте 16–17 лет, у которых установлена частичная или отсутствующая трудоспособность;
• лица трудоспособного возраста, у которых установлена: частичная или отсутствующая трудоспособность; потеря до 40% трудоспособности; инвалидность.
• Учащиеся в возрасте до 26 лет с инвалидностью или лица трудоспособного возраста с частичной или отсутствующей трудоспособностью. Для них государственная скидка составляет 90%;
• Лица, достигшие возраста пенсии по старости.
Для получения государственной скидки в случае необходимости грудного или глазного протеза, слухового аппарата или системы звукопередачи (при снижении слуха начиная от 30 децибел) достаточно только справки врача. Скидка на вспомогательное средство рассчитывается на основе предельной цены, указанной в перечне вспомогательных средств.
Покупка и аренда вспомогательных средств с использованием государственной скидки регулируется постановлением министра социальных дел.
Источник: Департамент социального страхования
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