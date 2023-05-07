Завтра — э-понедельник. Интернет-магазины обещают большие скидки

Он добавил, что конкуренция в торговле высока, и потребитель все чаще обращает внимание не только на цену, но и на скорость доставки, а также на общее впечатление от покупки: „У наших интернет-магазинов есть свои сильные стороны в сравнении с международными игроками: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также товары, которые можно отправить в тот же день“.