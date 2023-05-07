Завтра — э-понедельник. Интернет-магазины обещают большие скидки(1)
В рамках масштабной кампания эстонских интернет-магазинов в т.н. специальные предложения представят почти 300 онлайн-магазинов.
Тыну Вяэт, исполнительный директор организующего э-понедельник Эстонского союза электронной торговли, сказал, что в прошлый э-понедельник оборот интернет-магазинов увеличился по сравнению с обычным днем в 2,5–3 раза.
Он добавил, что конкуренция в торговле высока, и потребитель все чаще обращает внимание не только на цену, но и на скорость доставки, а также на общее впечатление от покупки: „У наших интернет-магазинов есть свои сильные стороны в сравнении с международными игроками: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также товары, которые можно отправить в тот же день“.
Кампания э-понедельник продлится с первых секунд 8 мая до полуночи – 23:59. Эстонский союз электронной торговли проверил данные всех участвующих интернет-магазинов, чтобы обеспечить безопасный и удобный шоппинг.
Совместная акция эстонских интернет-магазинов э-понедельник проходит четыре раза в год – в марте, мае, сентябре и ноябре.
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