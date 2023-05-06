Экономика
06.05.2023, 17:55

Прощай, дизель! Финские автомобили и самолеты скоро будут ездить и летать на метаноле

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Два миллиона тонн авиатоплива, которое компания Finnair использует в аэропорту Хельсинки-Вантаа, можно будет произвести из отходов одного целлюлозного завода.
Два миллиона тонн авиатоплива, которое компания Finnair использует в аэропорту Хельсинки-Вантаа, можно будет произвести из отходов одного целлюлозного завода.
ФОТО: imago images/Olaf Schuelke | Scanpix

Когда говорят о древесной энергии, то, как правило, имеют в виду сжигание древесины, но существуют и куда более интересные решения. Как пишет издание Maaleht, финны планируют улавливать углерод, образующийся при производстве целлюлозы, и производить из него моторное топливо.

Один из крупнейших финских лесопромышленных концернов Metsä Group планирует начать использовать выделяющийся на его завода углекислый газ и выйти с продуктом на рынок возобновляемого метанола, сообщает посвященный лесу финский портал forest.fi.

В основе планов лежат развитые водородные технологии (водородная энергетика — отрасль энергетики, основанная на использовании водорода). В большинстве случае углекислый газ не используется как сырье.

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