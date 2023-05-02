Пострадавший в аварии маленький ребенок скончался в больнице
В среду в Тарту произошло ДТП - пострадала мама, которая переходила пешеходный переход с маленьким ребенком в коляске. Как сообщает полиция, ребенок скончался сегодня днем.
На месте происшествия в Тарту сегодня собралось около полусотни человек, на месте происшествия были поставлены свечи.
По данным полиции, пожилой мужчина за рулем Volvo не заметил женщину с детской коляской, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие в результате столкновения медики доставили в больницу женщину и маленького ребенка.
Полиция установила, что мужчина за рулем автомобиля был трезв и имел права. Почему он не заметил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу, выяснит следствие - по предварительным данным, он утверждал, что не заметил ни пешеходного перехода, ни переходящих его людей.
Восьмимесячный ребенок умер сегодня днем в больнице.