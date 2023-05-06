Глава фирмы Ober-Haus: рынок недвижимости Финляндии находится в состоянии накануне экономического спада

Ober-Haus является крупнейшим в странах Балтии агентством недвижимости, которое действует в Эстонии, Латвии, Литве и с 2021 года объединилось с крупнейшей в Финляндии сетью франшиз бюро недвижимости. Как сказал Тармо Казе, если взглянуть на количество сделок и активность рынка в годовом сравнении, то рынки недвижимости Эстонии, Латвии и Литвы обвалились примерно одинаково, примерно на 20%, однако в Финляндии падение рынка недвижимости превысило 40%. „Если обычно в Финляндии в течение года совершалось в год около 14 000 сделок с недвижимостью, то в этом году количество сделок может составить 7000–8000“, - отметил он.