Экономика
06.05.2023, 14:04

Глава фирмы Ober-Haus: рынок недвижимости Финляндии находится в состоянии накануне экономического спада

 (2)
Недвижимость в Хельсинки
Недвижимость в Хельсинки
ФОТО: Ville Karavirta | PantherMedia / Ville Karavirta

Союз фирм недвижимости Эстонии организовал 3 мая в Таллинне конференцию, на которой председатель правления фирмы Ober-Haus Тармо Казе дал подробный обзор состояния рынка недвижимости стран Балтии и Финляндии, сообщает издание Delfi Ärileht.

Ober-Haus является крупнейшим в странах Балтии агентством недвижимости, которое действует в Эстонии, Латвии, Литве и с 2021 года объединилось с крупнейшей в Финляндии сетью франшиз бюро недвижимости. Как сказал Тармо Казе, если взглянуть на количество сделок и активность рынка в годовом сравнении, то рынки недвижимости Эстонии, Латвии и Литвы обвалились примерно одинаково, примерно на 20%, однако в Финляндии падение рынка недвижимости превысило 40%. „Если обычно в Финляндии в течение года совершалось в год около 14 000 сделок с недвижимостью, то в этом году количество сделок может составить 7000–8000“, - отметил он.

В конце прошлого года в Финляндии работало 500 маклеров фирмы Ober-Haus, сейчас их осталось 450. Как объяснил Казе, некоторые маклеры сами приняли решение уйти из риэлторского бизнеса, тем более, что фирма рекомендовала им подыскать на время дополнительную работу.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии