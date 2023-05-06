Сегодня рано утром в Хаапсалу в пожаре погибли два человека(1)
Сегодня в 7.42 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из одной из квартир в многоквартирном доме по Лихула мантеэ, 1 в Хаапсалу вырывается дым. В горящей квартире обнаружили человека без признаков жизни. Скорая помощь пыталась оживить еще одного пострадавшего, но, к сожалению, безуспешно.
Прибывшие на место в 7.46 спасатели установили, что горит квартира на третьем этаже 4-этажного дома.
Взломав дверь, спасатели обнаружили в заполненной дымом квартире погибшего человека и вынесли еще одного пострадавшего. Несмотря на проведенные скорой помощью реанимационные мероприятия, вернуть человека к жизни не удалось. Оба погибшие — мужчины.
В 7.58 пожар был локализован. В результате тушения пожара сильно пострадали от воды квартиры, расположенные на нижних этажах.
По первоначальным данным, причиной пожара могло стать неосторожное курение. Датчик дыма в квартире отсутствовал. Во время проверки не был обнаружен датчик дыма и в расположенной на четвертом этаже дома квартире.
В текущем году в Эстонии в пожарах погибли 19 человек. Зачастую причиной пожаров с гибелью людей становится неосторожность при курении. По-прежнему во многих домах и квартирах датчик дыма отсутствует или не работает. Спасательный департамент обращает внимание на то, что находящийся в рабочем состоянии датчик дыма, подающий сигнал, когда пожар только начинается, способен предотвратить печальные последствия.