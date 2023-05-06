Сегодня рано утром в Хаапсалу в пожаре погибли два человека

Прибывшие на место в 7.46 спасатели установили, что горит квартира на третьем этаже 4-этажного дома.

Взломав дверь, спасатели обнаружили в заполненной дымом квартире погибшего человека и вынесли еще одного пострадавшего. Несмотря на проведенные скорой помощью реанимационные мероприятия, вернуть человека к жизни не удалось. Оба погибшие — мужчины.

В 7.58 пожар был локализован. В результате тушения пожара сильно пострадали от воды квартиры, расположенные на нижних этажах.

По первоначальным данным, причиной пожара могло стать неосторожное курение. Датчик дыма в квартире отсутствовал. Во время проверки не был обнаружен датчик дыма и в расположенной на четвертом этаже дома квартире.

В текущем году в Эстонии в пожарах погибли 19 человек. Зачастую причиной пожаров с гибелью людей становится неосторожность при курении. По-прежнему во многих домах и квартирах датчик дыма отсутствует или не работает. Спасательный департамент обращает внимание на то, что находящийся в рабочем состоянии датчик дыма, подающий сигнал, когда пожар только начинается, способен предотвратить печальные последствия.