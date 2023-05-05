Саперы нашли в Ярвамаа 2500 авиационных бомб

Началу работ предшествовала кропотливая подготовка. „Требовалось обработать архивные данные, разведать местность, вырыть пробные траншеи и получить разрешения“, – рассказал фельдфебель центра разминирования Сил обороны Марио Марипуу.

Согласно документам из национального архива, в 1944 году в Сяревере находился склад авиабомб. „Здесь неподалеку, по ту сторону шоссе, находился немецкий аэродром. После ухода немцев деминированием местности занималось советское подразделение. В октябре прошлого года мы вырыли пробную траншею и нашли более 60 взрывных устройств. Зимой срубили кустарник, а на этой неделе обезопасили эту зону с помощью миноискателей и техники“, – добавил фельдфебель Марипуу.

Очищенная от боеприпасов земля принадлежит Центру профессионального образования Ярвамаа. Несмотря на то, что лесная опушка не была в активном использовании, найденные бомбы все равно представляли опасность.

„Боеприпасы пытались уничтожить почти 80 лет назад, но эти работы были выполнены небрежно и глинистая почва как бы законсервировала бомбы. Корпуса сохранились очень хорошо, например, можно считать заводскую маркировку и дату производства. Взрывчатка до сих может детонировать“, – пояснил фельдфебель Марипуу.

Найденные боеприпасы уничтожат на Центральном полигоне Сил обороны.

В операции участвовало 13 специалистов Сил обороны и Спасательного департамента. Саперы напоминают правильные действия в случае обнаружения боеприпасов: ничего не трогайте, отойдите и сообщите о находке по номеру 112.