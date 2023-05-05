ФОТО| На прилавках Lidl была замечена клубника с плесенью

Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель сообщила, что для них очень важно качество фруктов и овощей. „Именно поэтому свежесть продуктов проверяется в магазине несколько раз в день. Тщательная проверка свежести также проводится на складе перед отправкой продуктов в магазин“, — добавила она. При этом она отметила, что иногда бывает так, что вы можно не увидеть состояние продукта до вскрытия упаковки.