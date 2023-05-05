Новости Эстонии
05.05.2023, 21:35

ФОТО| На прилавках Lidl была замечена клубника с плесенью

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Grossinger | Shutterstock

В настоящее время Lidl продает клубнику по сниженным ценам, но один покупатель обнаружил в упаковке неприятный сюрприз — плесень.

В настоящее время Lidl проводит акцию — 500 граммов клубники стоят 1,45 евро. Однако один из покупателей прислал изданию Ärileht фотографию из Таллиннского магазина Lidl на Раадику, где продается заплесневелая клубника.

Фото читателя.

Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель сообщила, что для них очень важно качество фруктов и овощей. „Именно поэтому свежесть продуктов проверяется в магазине несколько раз в день. Тщательная проверка свежести также проводится на складе перед отправкой продуктов в магазин“, — добавила она. При этом она отметила, что иногда бывает так, что вы можно не увидеть состояние продукта до вскрытия упаковки.

„Этот случай — исключение, больше жалоб на клубнику мы не получали“, — сказала Сеппель. Она добавила, что если покупатель случайно приобрел такой продукт, магазин вернет ему деньги.

„Если покупатель обнаружит подобную картину в магазине, мы просим его обязательно сообщить об этом сотруднику“, — подчеркнула она.

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