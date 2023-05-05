ФОТО| На прилавках Lidl была замечена клубника с плесенью(15)
В настоящее время Lidl продает клубнику по сниженным ценам, но один покупатель обнаружил в упаковке неприятный сюрприз — плесень.
В настоящее время Lidl проводит акцию — 500 граммов клубники стоят 1,45 евро. Однако один из покупателей прислал изданию Ärileht фотографию из Таллиннского магазина Lidl на Раадику, где продается заплесневелая клубника.
Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель сообщила, что для них очень важно качество фруктов и овощей. „Именно поэтому свежесть продуктов проверяется в магазине несколько раз в день. Тщательная проверка свежести также проводится на складе перед отправкой продуктов в магазин“, — добавила она. При этом она отметила, что иногда бывает так, что вы можно не увидеть состояние продукта до вскрытия упаковки.
„Этот случай — исключение, больше жалоб на клубнику мы не получали“, — сказала Сеппель. Она добавила, что если покупатель случайно приобрел такой продукт, магазин вернет ему деньги.
„Если покупатель обнаружит подобную картину в магазине, мы просим его обязательно сообщить об этом сотруднику“, — подчеркнула она.