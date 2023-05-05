Оппозиция опасается, что коалиция намерена быстро „продавить“ в Рийгикогу пакет налоговых изменений

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало заявил, что правительство планирует объединить все проекты налоговых изменений в один комплексный законопроект.

„Мы уже слышали из уст нескольких министров, что пакет налоговых изменений планируется связать с голосованием по вотуму доверия правительству и таким образом продавить его одобрение. Это означает, что налоговые изменения не обсудят ни в комиссиях, ни на уровне парламента. Будет голосование, и пакет изменений фактически продавят“, – сказал депутат от партии EKRE Хенн Пыллуаас.

„Изменения планируют в ускоренном порядке продавить в парламенте, скорее всего, связав с вопросом доверия к правительству. Что априори исключает любую дискуссию в Рийгикогу. Нельзя будет представить поправки и, соответственно, обсудить их и проголосовать по каждой из них. Так что, при таком раскладе, оппозиция полностью нейтрализована“, – согласен с коллегой по оппозиции лидер партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

Представители оппозиции при этом признают, что учитывая вероятный исход голосования в парламенте при абсолютном большинстве депутатов от коалиционных партий, у оппозиции просто нет серьезных инструментов для противодействия.