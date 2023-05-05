Полиция устанавливает над столичной улицей Фильтри теэ запрет на полеты дронов

„Ограничение на полеты дронов вводится с 8 утра 8-го мая до 20 часов 9-го мая“, - сообщил изданию Forte начальник Ида-Харьюского отделение полиции Рогер Кумм.

По словам представителя полиции, запрет действует в районе Воинского кладбища на улице Фильтри теэ и в радиусе 1 км от него.

„Если во время действия запрета будет в воздухе замечен беспилотник, то полиция займется установлением личности человека, который его запустил, а также при необходимости применит специальные средства и посадит дрон на землю“, - сказал Кумм.

О том, какие используются технологии для принудительной посадки беспилотника, полиция подробно не сообщает. „Это касается тактики и методов работы полиции, которые мы в интересах безопасности обнародовать не можем“, - сказал полицейский.

Как уже сообшалось, во вторник, 9 мая, с 6 до 23 часов улица Фильтри теэ будет закрыта для движения на участке между автобусным вокзалом и улицей Вескипости. Пропуск будет обеспечен для общественного транспорта и автомобилей местных жителей. За соблюдением ограничений будет следить Департамент полиции и погранохраны.