Россия покажет нарвитянам концерт на 9 мая. Что об этом думают жители города?

Еще несколько дней назад представитель нарвской полиции Калмер Янно на вопрос, будет ли она что-то предпринимать, если такой концерт с показом крупным планом артистов и громким звуком состоится, ответил, что ничего же не строится на берегу у Ивангородской крепости. Теперь уже у крепости не только вырубили деревья и разровняли площадку, но и установили металлическую конструкцию для большой сцены. Реакции полиции пока нет.

В Ивангороде и раньше на берегу проводили патриотические праздничные концерты 9 мая, в прошлом году, например, на нарвском променаде стояли люди с цветами и слушали военные песни. Такой интерес вызван скорее всего потому, что в Эстонии запрещены публичные мероприятия 9 мая.

В этом году новость о концерте нарвитяне активно комментируют в различных группах в социальных сетях и на личных страницах тех, кто выкладывает фото ивангородской стороны реки. Кто-то шутит, что всех нарвитян, кто пойдет в Ивангород, запишут на камеру и лишат вида на жительства, кто-то сожалеет, что Ивангород тратит деньги на показуху, а не на улучшение условий жизни горожан, кто-то вспоминает былые заслуги России в пропагандистской деятельности, кто-то пытается предположить, как закроют променад, чтобы у концерта не было зрителей. В целом - одни считают это троллингом со стороны соседней страны, другие ждут с любопытством, что же на самом деле произойдет 9 мая у моста Дружбы, есть и те, кто поддерживает идею России так масштабно отметить праздничный день.

В любом случае полиция будет действовать в рамках закона. Если наблюдающие концерт спровоцируют стихийное собрание с речами, поддерживающими агрессивный режим, они будут задержаны, если никаких запрещенных действий предприниматься не будет, то полиция не планирует вмешиваться.