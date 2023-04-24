Нарвитянам предложат посмотреть концерт на большом экране в честь 9 мая. Но не мэрия города

„На берегу Наровы мы установим большой экран, чтобы и жители Нарвы смогли посмотреть этот концерт“, - сказал глава администрации Ивангорода на апрельской пресс-конференции, как пишет российская газета „Восточный берег“. Он добавил, что в целом все мероприятия в этот день они проведут в „большом формате“, то есть с трансляцией праздничных городских мероприятий на большой экран у реки - это решение было принято на федеральном уровне.

Уже сейчас у замка со стороны Ивангорода вырубили деревья. Предположительно, именно там руководство города готовит площадку для установки экрана. Жители города, судя по комментариям в социальных сетях, встретили новость о вырубке деревьев и организации концерта негативно. Например, женщина пишет в одной из городских онлайн групп: „А зачем нарвитянам наш концерт? Считаю это как навязанные услуги всех кредитов в банках, стоматологических кабинетах и пр. И так накалённая обстановка на границе, ещё и красной тряпочкой помахать? Сделайте удобно и красиво для НАС! Эстонцы обойдутся. Не очень-то они стремятся на историческую Родину“. Мужчина добавляет: „Это называется - провокация на границе со стороны России“. И еще несколько комментариев: „Установили танк дулом на Нарву, столбы-виселицы на площади, да ещё концерты навязываем, что петь будем, „Катюшу“ или „Смуглянку“?“ Жители Ивангорода жалеют о срубленных деревьях и предлагают руководству города решать накопившиеся проблемы, а не устраивать провокационные концерты „на показ“.

Также в соседнем российском городе планируют установить памятник Ивану III рядом с крепостью. „Памятник, который мы еще и подсветим, хорошо будет виден с противоположного берега Наровы, - сказал на той же пресс-конференции глава администрации Ивангорода. - Пусть смотрят: там памятники сносят, мы устанавливаем“.

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