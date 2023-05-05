ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | В субботу в Эстонии может выпасть снег
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу в Эстонии может выпасть снег и будет холодно. В последующие дни осадков уже не ожидается, и столбик термометра потихоньку начнет ползти вверх.
Суббота, 06.05:
Ночью: небольшая и переменная облачность. В восточной части материка может выпасть немного снега или мокрого снега. Ветер северный 2-8, до полуночи на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1..-5, в прибрежных районах до +3°С.
Днем: на юге Эстонии облачно с прояснениями, на севере Эстонии без осадков с малой и переменной облачностью. Ветер северный, 3-9 м/с, вечером будет слабый и переменных направлений. Температура воздуха 4..9°С.
Воскресенье, 07.05:
Ночью: ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 0..-4, в прибрежных районах до +4°С.
Днем: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..12°С.
Понедельник, 08.05:
Ночью: переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°С.
Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15, до 7°С на открытом для ветра побережье.
Вторник, 09.05:
Ночью: Малая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 2-8 м/с. Температура воздуха 1..7°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17, на открытом ветру побережье до 9°С.
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