ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | В субботу в Эстонии может выпасть снег

Суббота, 06.05:

Ночью: небольшая и переменная облачность. В восточной части материка может выпасть немного снега или мокрого снега. Ветер северный 2-8, до полуночи на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1..-5, в прибрежных районах до +3°С.

Днем: на юге Эстонии облачно с прояснениями, на севере Эстонии без осадков с малой и переменной облачностью. Ветер северный, 3-9 м/с, вечером будет слабый и переменных направлений. Температура воздуха 4..9°С.

Воскресенье, 07.05:

Ночью: ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 0..-4, в прибрежных районах до +4°С.

Днем: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Понедельник, 08.05:

Ночью: переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15, до 7°С на открытом для ветра побережье.

Вторник, 09.05:

Ночью: Малая или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и южный 2-8 м/с. Температура воздуха 1..7°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17, на открытом ветру побережье до 9°С.

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