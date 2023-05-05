СХЕМА | Столичная улица Фильтри теэ 9 мая будет закрыта для движения транспорта
Во вторник, 9 мая, с 6 до 23 часов улица Фильтри теэ будет закрыта для движения на участке между автобусным вокзалом и улицей Вескипости. Пропуск будет обеспечен для общественного транспорта и автомобилей местных жителей. За соблюдением ограничений будет следить департамент полиции и погранохраны.
Ограничения вводятся в связи с тем, что в предыдущие годы люди, посещающие Военное кладбище на Фильтри теэ, парковались неправильно и пересекали многополосную проезжую часть в неположенном месте, создавая тем самым опасные ситуации.
Добраться до кладбища, чтобы почтить память близких, можно на общественном транспорте. На остановке „Вескипости“ на Фильтри теэ останавливаются автобусы № 16 и 17А.
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