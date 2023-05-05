Допустим ли флаг Украины на 9 мая? Полиция знает ответ

„Как полиция поступит, если 9 мая кто-то выйдет [в общественное место] с флагом Украины? Это очень хороший вопрос. Тактически у полиции есть разные методы вмешательства. Но в Эстонии не запрещены ни эстонский, ни украинский флаги. А и мыслями, и делами мы на стороне Украины“, - заявил Кумм, выступая в пятницу в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV.

„Полиция делает все, чтобы украинский флаг безопасно развевался в общественных местах в Эстонии. Стыдиться или бояться как эстонского, так и украинского флага в Эстонии не следует“, - добавил полицейский.

Он также напомнил, что использовать официальные символы российского государства в публичном пространстве Эстонии запрещено.

„Сегодня мы по-прежнему однозначно считаем российское государство агрессором“, - сказал Рогер Кумм, отметив, что использовать российскую символику могут только официальные представители РФ.

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