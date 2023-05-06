Украинцы вынуждены делать новые документы в Польше: „За четыре паспорта отдала больше 1000 евро. Лучше бы не считала“(40)
Почему украинцам, проживающим в Эстонии, приходится искать возможности менять истекающие документы за пределами страны? При этом тратя много сил, времени и денег? В материале RusDelfi.
„Посчитала, во сколько мне обошлись документы — волосы встали дыбом“
Большое количество украинцев, не „выловивших“ даты на подачу документов в посольство, решают ехать в Польшу. Прямых авиарейсов сейчас нет, поэтому весь путь приходится провести либо на личном авто, либо на автобусе.
Семнадцать часов дороги, очереди и достаточно большие финансовые затраты — все это прошла и Алена, беженка из Донбасса. У всей семьи заканчивались украинские паспорта.
„Вот сейчас посчитала, во сколько мне обошлись документы — волосы встали дыбом“, — делится Алена и перечисляет все затраты.
Вместе с мамой женщина ехала в Польшу на автобусе. Билеты Таллинн-Варшава-Таллинн оказались около 110 евро.