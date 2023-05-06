Украинцы вынуждены делать новые документы в Польше: „За четыре паспорта отдала больше 1000 евро. Лучше бы не считала“

„Посчитала, во сколько мне обошлись документы — волосы встали дыбом“

Большое количество украинцев, не „выловивших“ даты на подачу документов в посольство, решают ехать в Польшу. Прямых авиарейсов сейчас нет, поэтому весь путь приходится провести либо на личном авто, либо на автобусе.

Семнадцать часов дороги, очереди и достаточно большие финансовые затраты — все это прошла и Алена, беженка из Донбасса. У всей семьи заканчивались украинские паспорта.

„Вот сейчас посчитала, во сколько мне обошлись документы — волосы встали дыбом“, — делится Алена и перечисляет все затраты.

Вместе с мамой женщина ехала в Польшу на автобусе. Билеты Таллинн-Варшава-Таллинн оказались около 110 евро.

„Плюс умножаем на два, так как ехать нужно дважды — сначала оформить, а потом забрать. Почтой нельзя, только личное присутствие“, — рассказывает украинка. — Повезло, что детям до 12 лет