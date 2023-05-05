Такого еще не было: на 9 мая в Эстонии не зарегистрировали ни одного мероприятия

„Этот год был уникальным в том смысле, что он оказался первым, когда на регистрацию в полицию не было подано ни одного ходатайства о проведении 9 мая публичного собрания. В предыдущие годы их всегда было несколько“, - заявил в пятницу в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Рогер Кумм.

С 5 мая в трех уездах Эстонии - Харьюском, Ляэне-Вируском и Ида-Вируском - вступил в силу запрет на проведение публичных собраний, если „есть основания полагать, что такие мероприятия могут при использовании символики государства-агрессора спровоцировать вражду“. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

Это сделано с целью избежать возможных провокаций, которые, с учетом большого скопления людей, могли бы обернуться применением насилия, предупредил Кумм.

По словам Кумма, за публичную демонстрацию символики страны-агрессора может быть наложен штраф в размере до 1200 евро: „Правда, в среднем он составляет до 400 евро. Поскольку люди нарушают закон в основном один раз, а не многократно. Тех, то делает это несколько раз, единицы. А принцип наказания заключается в том, что оно должно увеличиваться постепенно, а не начинаться сразу с максимального“.

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