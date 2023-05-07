Законопроект о равенстве брака — большая победа ЛГБТ. Юрген Лиги: я разочарован. Мы должны сосредоточиться на безопасности

„Мы совершенно счастливы“, - сказала руководитель Ассоциации ЛГБТ Эстонии Айли Кала. Ее оптимизм объясняется тем, что на согласование отправлен законопроект о внесении поправки в Закон о семье, по которому однополые пары получат право заключать брак и усыновлять детей.

„В течение многих лет многое делалось ради того, чтобы предоставить людям равные возможности. Для нас это очень важный шаг“, - сказала Айли Кала, уточнив, что радоваться можно будет только после того, как президент провозгласит закон.