Новости Эстонии
07.05.2023, 14:30

Законопроект о равенстве брака — большая победа ЛГБТ. Юрген Лиги: я разочарован. Мы должны сосредоточиться на безопасности

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Как считает Юрген Лиги, обществу не нужен конфликт, к которому может привести навязанная тема равенства брака.
Как считает Юрген Лиги, обществу не нужен конфликт, к которому может привести навязанная тема равенства брака.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

Законопроект о равенстве брака вызывает противоречивые мнения как в оппозиции, так и в коалиции, пишет издание Eesti Päevaleht.

„Мы совершенно счастливы“, - сказала руководитель Ассоциации ЛГБТ Эстонии Айли Кала. Ее оптимизм объясняется тем, что на согласование отправлен законопроект о внесении поправки в Закон о семье, по которому однополые пары получат право заключать брак и усыновлять детей.

„В течение многих лет многое делалось ради того, чтобы предоставить людям равные возможности. Для нас это очень важный шаг“, - сказала Айли Кала, уточнив, что радоваться можно будет только после того, как президент провозгласит закон.

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