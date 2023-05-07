07.05.2023, 14:30
Законопроект о равенстве брака — большая победа ЛГБТ. Юрген Лиги: я разочарован. Мы должны сосредоточиться на безопасности(18)
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Законопроект о равенстве брака вызывает противоречивые мнения как в оппозиции, так и в коалиции, пишет издание Eesti Päevaleht.
„Мы совершенно счастливы“, - сказала руководитель Ассоциации ЛГБТ Эстонии Айли Кала. Ее оптимизм объясняется тем, что на согласование отправлен законопроект о внесении поправки в Закон о семье, по которому однополые пары получат право заключать брак и усыновлять детей.