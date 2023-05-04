На День полезных дел „Сделаем!“ зарегистрировано уже более 1100 мероприятий. Присоединяйтесь!

По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве, подготовка к толокам проходит по плану. „День полезных дел – это одно из самых крупных начинаний в Эстонии, nроходящих при участии волонтеров, которое объединяет тысячи человек. В тревожные времена все мы нуждаемся в поддержке и ощущении безопасности, а именно это и предлагает День полезных дел „Сделаем!“, - заключил Рааве. Пр его мнению, фокус-темы этого года подсказала окружающая действительность, и они помогают обратить внимание на своеобразие нашего культурного пространства и общие ценности.

В этом году в рамках Дня полезных дел „Сделаем!“ три фокус-темы: благоустройство подвалов и переоборудование их в убежища на случай чрезвычайной ситуации, приведение в порядок бань и увеличение биоразнообразие на территориях школ и в рамках молодежного праздника. Разумеется, каждый человек и община сами решают, какую работу следует выполнить на весенней толоке, что является самым важным и неотложным. Многие школы по всей стране проявили большой интерес к увеличению биоразнообразия.

Кульминация проходящих под девизом „Сделаем!“ весенних толок придется на 6 мая во всеэстонский День полезных дел. Как и в предыдущие годы, в рамках Дня полезных дел каждый может организовать свою толоку и пригласить других присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в своем краю, общими усилиями выполнив неотложную работу.

История всеэстонского Дня полезных дел „Сделаем!“ уходит своими корнями в масштабную акцию по уборке мусора по всей Эстонии 2008 года и мозговой штурм 2009 года.