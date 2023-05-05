ГРАФИК | Смотрите, какую сумму налога вам придется заплатить в зависимости от марки автомобиля!

Автомобильный налог не будет применяться к большинству электромобилей. Только более дорогие электромобили, цена которых превышает 60 000 евро без НДС, будут облагаться так называемым налогом на автомобили класса люкс.

Для бензиновых и дизельных автомобилей с выбросами CO 2 чуть более 120 г CO 2 /км будет применяться ежегодный налог на выбросы CO 2 в размере не менее 72 евро. Кроме того, за первичную регистрацию таких автомобилей следует уплатить единовременный регистрационный налог в размере не менее 1440 евро.

Хотя стоимость владения бензиновым и дизельным автомобилем для одной и той же модели автомобиля может быть более-менее сопоставимой, один тип двигателя может облагаться налогом на автомобиль, а другой нет — хорошими примерами являются дизельные Seat Leon и Škoda Octavia, которые не облагаются автомобильным налогом, так как их выбросы CO 2 ниже 120 г CO 2 /км, но, с другой стороны, к тем же моделям с бензиновым двигателем автомобильный налог применяться будет.