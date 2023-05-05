ГРАФИК | Смотрите, какую сумму налога вам придется заплатить в зависимости от марки автомобиля!(41)
Новое правительство поставило цель ввести в Эстонии налог на автомобили с июля 2024 года. Аллан Вахт рассчитал, сколько налога нужно будет платить за разные модели автомобилей в соответствии с предложением Транспортного департамента.
Согласно предложению, выдвинутому Транспортным департаментом, размер налога на автомобиль будет зависеть от выбросов CO2 и стоимости авто. Было проанализировано 58 автомобилей, в том числе бензиновые, дизельные, газовые и электрические.
Для ясности следует отметить, что при расчете стоимости владения учитываются базовые цены на автомобили, расходы на страхование (дорожное и комплексное), расходы на техническое обслуживание, арендные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. 20% выбрано в качестве первоначального взноса за лизинг, а 30% — в качестве остаточной стоимости автомобилей по истечении пятилетнего срока лизинга. В качестве годового пробега выбрано 20 000 км. Цена бензина, дизельного топлива и КПГ была рассчитана на уровне 1,699 евро/л, 1,499 евро/л, 1,348 евро/кг соответственно, а цена электроэнергии — 0,15 евро/кВтч при зарядке дома.
Оценка влияния налога на легковые автомобили основана на трехкомпонентном налоге на легковые автомобили, предложенном Транспортным департаментом.
Поскольку налог на регистрацию и налог на роскошные автомобили являются разовыми налогами, уплачиваемыми при регистрации транспортного средства, они делятся поровну на весь вышеупомянутый пятилетний период аренды, которые вместе с ежегодным налогом на выбросы CO2 добавляются к стоимости владения автомобилем. Налог на регистрацию и налог на роскошные автомобили станут частью стоимости автомобиля и, в случае сдачи его в аренду, будут отражены в лизинговых платежах (в случае, если стоимость автомобиля превышает 60 000 евро).
Смотрите график! Бирюзовым цветом обозначена стоимость приобретения автомобиля, оранжевым - автомобильный налог.
Важно!
Автомобильный налог не будет применяться к большинству электромобилей. Только более дорогие электромобили, цена которых превышает 60 000 евро без НДС, будут облагаться так называемым налогом на автомобили класса люкс.
Для бензиновых и дизельных автомобилей с выбросами CO2 чуть более 120 г CO2/км будет применяться ежегодный налог на выбросы CO2 в размере не менее 72 евро. Кроме того, за первичную регистрацию таких автомобилей следует уплатить единовременный регистрационный налог в размере не менее 1440 евро.
Хотя стоимость владения бензиновым и дизельным автомобилем для одной и той же модели автомобиля может быть более-менее сопоставимой, один тип двигателя может облагаться налогом на автомобиль, а другой нет — хорошими примерами являются дизельные Seat Leon и Škoda Octavia, которые не облагаются автомобильным налогом, так как их выбросы CO2 ниже 120 г CO2/км, но, с другой стороны, к тем же моделям с бензиновым двигателем автомобильный налог применяться будет.
Во многих случаях в прайс-листе автомобилей можно найти модели с двигателем меньшего размера, на которые налог на автомобиль не распространялся бы, но налог на авто с более мощным двигателем платить придется.
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