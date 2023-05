ГРАФИК | Смотрите, какую сумму налога вам придется заплатить в зависимости от марки автомобиля!

Для бензиновых и дизельных автомобилей с выбросами CO 2 чуть более 120 г CO 2 /км будет применяться ежегодный налог на выбросы CO 2 в размере не менее 72 евро. Кроме того, за первичную регистрацию таких автомобилей следует уплатить единовременный регистрационный налог в размере не менее 1440 евро.