Срочная военная служба для части призывников будет продлена до 12 месяцев

„Исходя из необходимости развития в Эстонии новых оборонных возможностей, требуется расширить и модернизировать и предлагаемую военнослужащим-срочникам выучку. Нынешнее определение длительности призыва на срочную службу, исходя из специальностей, более не соответствует сегодняшнему уровню обучения и потребностям организации службы“, - сказал Певкур.

Обычной длительностью срочной службы по-прежнему останется 8 месяцев, за исключением специальностей, которые предполагают более объемной военной подготовки или практики. Здесь длительность срочной службы составит 11 месяцев.

„Немного более длительная, то есть от 11 до 12 месяцев предусматривается служба для тех срочников, которые помимо приобретения специальности, предполагающей более объемное военное обучение или практику, назначаются в течение службы на воинскую должность в подразделении постоянной готовности“, - пояснил Певкур.

Длительность срочной военной службы будет устанавливать по определенным специальностям командующий Силами обороны.

„Эстония, исходя из ситуации в сфере безопасности и потребностей гособороны, закупила и закупает системы вооружений, боевая готовность которых должна быть на том же уровне, что и в подразделениях, укомплектованных профессиональными военными“, - отметил командующий Силами обороны генерал Мартин Херем и привел в пример системы противовоздушной обороны или противокорабельные ракеты. Комплектация этих подразделений полностью военнослужащими действительной службы вызывает сложности.

„Для того, чтобы боевая готовность соответствующих подразделений была обеспечена круглогодично, нам нужна срочная служба длительностью до 12-ти месяцев“, - пояснил генерал.

Согласно проекту, в армии отказываются от перечня конкретных специальностей, обучение по которым требует 11-месячную военную службу, и вместо этого вводится общий принцип 11-месячной подготовки для специальностей требующих обширной военной подготовки или практики.