Когда счет идет на секунды! Из-за строительных работ людям в центре приходится дольше ждать скорую помощь

Героиня материала RusDelfi о стройке в центре города выразила беспокойство тем, что может случиться в ситуации, если кому-то из жителей близлежащих к стройке домов придется вызвать скорую помощь.

„Здесь ведь жилые дома. С кем-то что-то случится. Как сюда доедет скорая, если тут в два ряда стоят машины? Этим машинам даже некуда сдвинуться, чтобы пропустить машину скорой помощи. И как тогда?“ - вопрошала владелица оптики на улице Пронкси Яаника Конт.

RusDelfi обратился в Таллиннскую скорую помощь с вопросами о том, как изменились маршруты и время прибывания скорой помощи из-за реконструкции.

“Во время дорожных работ доступ к людям, живущим в этом районе, гарантирован“, - заверила руководитель по связям с общественностью Таллиннской скорой помощи Кристель Халликас. По ее словам, машины скорой помощи могут в порядке исключения подъезжать к домам.

Однако, отметила она, из-за дорожных работ общее движение в центре города замедлено, поэтому прибытие машин скорой помощи может занять больше времени, чем обычно.

„Тем не менее, участники дорожного движения стараются уступать дорогу машине скорой помощи, если это хоть как-то возможно“, - заметила Халликас.

Она сообщила, что всем нуждающимся в помощи рекомендуется передавать всю доступную информацию о том, как подъехать к дому, по телефону. „Тем, кто звонит в скорую помощь в этом районе, если им известна какая-либо информация о том, как лучше добраться до здания, следует обязательно передать ее диспетчеру Центра тревоги, так как ситуация в районе стройки быстро меняется“.