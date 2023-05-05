В Ласнамяэ на улице установили новый кофейный автомат

„В сотрудничестве с нашими партнёрами мы уже установили подобные автоматы в парках Паэ и Тондилоо, в связи с чем получили много позитивных отзывов. Учитывая, что строящаяся велосипедно-пешеходная дорожка с каждым днём набирает популярность, то и этот автомат вскоре найдёт своих пользователей“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Рядом с новой велосипедной дорожкой по адресу Лийкури 62 установили новый автомат с горячими напитками. В автомате можно приобрести различные горячие напитки итальянского кофейного бренда „Lavazza“. Автомат установили в конце апреля и по первоначальному плану на год.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства 16 декабря начался второй этап строительства велосипедно-пешеходной дороги, соединяющей Ласнамяэ с центром города. В ходе второго этапа строительных работ будет построен участок дороги длиной 1,1 км от Смуули теэ до улицы Валге. Строящийся участок дороги в основном будет проходить параллельно улице Лийкури по краю зеленого коридора Ласнамяэ, а после пересечения улицы Выйдуйоксу дорога направится в сторону улицы Валге.

В ходе второго этапа строительства велосипедно-пешеходной дороги на прилегающих территориях будут также добавлены объекты инфраструктуры, как: детские площадки, скамейки, урны, освещение. Все для того, чтобы сделать эту территорию более привлекательной и приятной для жителей.

Строительные работы уже идут. Срок выполнения - август 2023 года.