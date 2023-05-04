Седьмой раз подряд! Европейский центробанк снова повысил ключевую ставку

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено решение повысить ставку по депозитам овернайт до 3,25% и ставку по кредитам овернайт до 4%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,25 процентных пункта.

Новые ставки будут действовать с 10 мая.

Совет ЕЦБ повышает процентные ставки седьмое заседание подряд.

Напомним, что ЕЦБ повысил ставку по депозитам с -0,5% прошлым летом до 3% в марте. Перед сегодняшним заседанием ЕЦБ стоял вопрос: будет ли центробанк придерживаться повышения на 50 базисных пунктов или замедлит повышение до 25 базисных пунктов. Выбор был сделан в пользу замедления.

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