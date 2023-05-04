Правительство дало зеленый свет проекту расширения полигона Нурсипалу. Местные жители недовольны

„Исключение для строительства полигона в ускоренном порядке необходимо в связи с полномасштабной войной России против Украины, что повысило риск военного конфликта как в отношении Эстонии, так и в отношении наших союзников. Создание соответствующей правовой базы позволяет расширить полигон Нурсипалу, что в сегодняшних условиях угрозы безопасности является важнейшей предпосылкой для повышения обороноспособности Эстонии“, – пояснил необходимость изменений министр обороны Ханно Певкур. В частности, проект предусматривает право правительства принимать решение по предложению министра обороны и на основе соответствующей оценки угрозы о создании или расширении полигона Сил обороны и Кайтселийта без проведения процедуры планирования.

Певкур выразил на пресс-конференции правительства надежду, что парламент сможет принять законопроект до Яанова дня. Оценка Natura должна быть готова к началу июля. Проект постановления будет разработан в июле, после чего вопрос будет вынесен на публичные обсуждения.

Во время публичных обсуждений можно будет предоставить свои предложения и возражения по расширению полигона, общественности представят также результаты исследований воздействия на окружающую среду и меры по смягчению последствий.

По словам Певкура, в ближайшее время правительство также обсудит вопрос компенсаций.

Однако одобренный правительством проект остался без одобрения Союза городов и самоуправлений Эстонии. Исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд сообщил ERR, что изначально союз даже не привлекли к кругу согласования.

Волостной старейшина Рыуге Бритт Вахтер сказал ERR, что одобрение проекта правительством сопровождалось уменьшением участия самоуправлений в его разработке.

„Если под привлечением к сотрудничеству мы понимаем возможность для самоуправления и заинтересованных групп, по сути, подумать и вместе обсудить нюансы за одним столом, то такая возможность в настоящее время не предоставляется. Скорее, доля нашего участия даже снижается“, — сказал Вахтер.

Вахтер отметил, что и самоуправления, и местные жители до сих пор получали информацию больше через СМИ или с помощью официальных запросов.