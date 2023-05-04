ГАЛЕРЕИ | Шведская королевская чета посетила сегодня Тарту. Они приехали туда на общественном транспорте

В 11.25 на Ратушной площади Тарту гостей приветствовали мэр города Урмас Клаас и жители студенческой столицы Эстонии.

С Ратушной площади делегация направилась в Тартуский университет, где ее встретил ректор Тоомас Ассер, выступивший с приветственной речью.

Гости посетили также центр Delta Тартуского университета, Эстонский университет естественных наук (в дендрарии которого шведский король посадил дуб).

В завершение визита президент Карис показал королевской чете Эстонский национальный музей.

Сирье Карис и Сильвия посетили находящийся под Тарту семейный центр Таммисту, которым управляет Эстонский фонд Agrenska, Agrenska Fond в Эстонии является дочерним фондом Ågrenska Fond в Швеции, а королева Сильвия - патроном шведского семейного центра Ågrenska.

В поездке в Тарту шведскую королевскую пару сопровождал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, а также многочисленная делегация, в которую входили руководители крупнейших шведских компаний.

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