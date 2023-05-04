Правительство дало команду на перевод рабочих мест министерств в „суперминистерство“

Таким образом, в новом здании „суперминистерства“ будут располагаться шесть министерств: создаваемое на базе Министерства окружающей среди Министерство по вопросам климата и жизненной среды, а также создаваемое на базе Министерства по делам сельской жизни Министерство регионального развития. Там же продолжат работать создаваемое на базе Министерства экономики и коммуникаций Министерство экономики и инфотехнологий, а также Министерство социальных дел, Министерство юстиции и Министерство финансов. Наименования создаваемых министерств могут быть уточнены.