Правительство дало команду на перевод рабочих мест министерств в „суперминистерство“(2)
Правительство дало Министерству финансов задание начать процесс перевода рабочих мест Министерства окружающей среды и Министерства по делам сельской жизни в здание т. н. суперминистерства по адресу Суур-Амеэрика, 1. Переезд должен быть завершен к следующему году.
Таким образом, в новом здании „суперминистерства“ будут располагаться шесть министерств: создаваемое на базе Министерства окружающей среди Министерство по вопросам климата и жизненной среды, а также создаваемое на базе Министерства по делам сельской жизни Министерство регионального развития. Там же продолжат работать создаваемое на базе Министерства экономики и коммуникаций Министерство экономики и инфотехнологий, а также Министерство социальных дел, Министерство юстиции и Министерство финансов. Наименования создаваемых министерств могут быть уточнены.
Процессом реорганизации министерств руководит специальная комиссия, в которую входят канцлеры ведомств. Во главе комиссии стоит государственный секретарь Таймар Петеркоп.
Комиссия сформировала рабочие группы, которые занимаются практическими вопросами в различных областях: бюджет, персонал, инфотехнологическое обеспечения и т. д.
Ожидается, что процесс реорганизации министерств будет проведен до конца года.