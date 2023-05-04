04.05.2023, 13:10
В Bingo loto вчера был сорван джекпот. Где купили выигрышный билет?(2)
ФОТО: | Shutterstock
В среду в ходе розыгрыша Bingo loto был сорван джекпот в размере 615 638 евро. Выигрышный билет был куплен в Раквере, в киоске R-kiosk торгового центра Põhjakeskus.
До этого в последний раз главный выигрыш Bingo loto (в тот раз 616 600 евро) уходил игроку 8 февраля. Победителем стал мужчина с Сааремаа, которой приобрел выигрышный билет тоже в курессаареском R-kiosk.
Eesti Loto напоминает, что крупный выигрыш эстонского игрока в Eurojackpot от 21.04 (1,8 млн евро, билет куплен через интернет) до сих пор еще не оформлен.
За первые три месяца 2023 года компания Eesti Loto выплатила в качестве выигрышей 9,3 млн евро.
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