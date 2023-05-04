В Bingo loto вчера был сорван джекпот. Где купили выигрышный билет?

До этого в последний раз главный выигрыш Bingo loto (в тот раз 616 600 евро) уходил игроку 8 февраля. Победителем стал мужчина с Сааремаа, которой приобрел выигрышный билет тоже в курессаареском R-kiosk.

Eesti Loto напоминает, что крупный выигрыш эстонского игрока в Eurojackpot от 21.04 (1,8 млн евро, билет куплен через интернет) до сих пор еще не оформлен.

За первые три месяца 2023 года компания Eesti Loto выплатила в качестве выигрышей 9,3 млн евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.