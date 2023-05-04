ИД-карту вновь можно использовать в обновленных браузерах

RIA выпустил сегодня, 4 мая, новую версию программного обеспечения для ID-карт (23.5), которая решает проблему возникшего вчера сбоя, коснувшегося как пользователей новой версии браузера Chrome (версия 113.0), так и готовящейся к выпуску новой версии Edge (версия 113.0).

В указанных браузерах не было возможности подписывать документы и идентифицировать себя при использовании э-услуг, если у пользователя был установлен новый Web eID от RIA.

Для того, чтобы в вышедшей вчера новой версии браузера Chrome и вскоре выходящей новой версии Edge можно было подписывать документы и идентифицировать себя, пользователю операционной системы Windows нужно обновить касающееся ID программное обеспечение.

Новую версию программы для ID (23.5) можно скачать с сайта https://www.id.ee.



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