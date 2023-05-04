Свершилось: на улицах Кохтла-Ярве установили инновационные пешеходные переходы

Основная цель умных переходов — повысить осведомленность участников дорожного движения, находящихся поблизости, и предупредить участников дорожного движения о возможных опасных ситуациях. Для привлечения внимания и бдительности дорожные знаки на переходе постоянно подсвечиваются, а система безопасности сигнализирует пешеходу, переходящему дорогу, светодиодными фонарями на столбах. По словам исполнительного директора Bercman Марта Сууркаська, система также собирает данные о трафике в режиме реального времени. „Таким образом, на основе данных можно получить обзор количества и направления движения транспортных средств и пешеходов, а также увидеть тип транспортных средств и скорость движения в зоне пешеходного перехода“, - пояснил Сууркаськ.

ДТП, в которых одним из участников является уязвимый участник дорожного движения, происходят в основном в населенных пунктах. На пересечения дорог в пределах населенных пунктов приходится 40 процентов аварий, повлекших гибель незащищенного участника дорожного движения, поэтому специалисты пришли к общему пониманию, что классические методы повышения безопасности неэффективны и необходим новый подход. Одним из возможных решений для облегчения ситуации является установка умных пешеходных переходов.

Повышение безопасности дорожного движения является общеевропейским приоритетом с начала 21 века. Несмотря на это, серьезные дорожно-транспортные происшествия являются обычным явлением, а меры по улучшению ситуации идут медленно или застопорились. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшую опасность для безопасности дорожного движения вызывают столкновения между транспортными средствами и уязвимыми участниками дорожного движения на пешеходных переходах, которые часто приводят к необратимым травмам или смерти последних из-за медленного реагирования на чрезвычайные ситуации.

„Умные пешеходные переходы“ - это модульная система, которая использует различные датчики для мониторинга движения как на дороге, так и на тротуаре, чтобы сделать движение между участниками дорожного движения и транспортными средствами более безопасным.

Инновационные пешеходные переходы появились в двух местах города: оба - в Ярвеской части города. „Совместно с фирмой мы осмотрели многие возможные места как в Ярвеской, так и в Ахтмеской части города. Оба пешеходных перехода будут установлены в Ярве, т.к. эти места сейчас наиболее опасны для пешеходов, а для установки электронных знаков не требуется дополнительных инвестиций со стороны города. В этом году планируется установить дополнительные опоры освещения переходов в Ахтме, и тогда подобные умные пешеходные переходы можно будет добавить и в Ахтме“, - рассказал вице-мэр Кохтла-Ярве Антон Макарьев.

„Новые умные пешеходные переходы позволят сделать эти проблемные участки на Ярвекюла теэ гораздо безопаснее для пешеходов, а водителям - раньше реагировать на появление пешехода. Особенно это актуально в наши эстонские темные осень и зиму. Данные дорожного движения с этих умных пешеходных переходов помогут при подготовке проекта реконструкции всей улицы Ярвекюла теэ а также при написании проектов для получения государственной поддержки“, - отметил Антон Макарьев.

Координатор конкурса Умного города от научного и бизнес-городка Технополь Ольга Курдовская не скрывает радости от воплощения проекта в жизнь.

„Мы очень рады, что, умные пешеходные переходы, наконец, установлены. Изначально их установка планировалась на конец 2022-года. Очередной проект внесет свою лепту в то, чтобы Кохтла-Ярве стал еще более инновационным и дружелюбным не только по отношению к жителям городам, но и гостям.

Также очень позитивно то, что компания может тестировать свой продукт в реальной городской среде, и наша цель — поддержать изменяющие мир инновации и технологическое предпринимательство как с помощью инновационного конкурса, так и в Технополе в целом“, - отметила Ольга Курдовская.