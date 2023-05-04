ВИДЕО | Дом с нулевым энергопотреблением: смотрите, как надели „куртку“ на панельную пятиэтажку в Мустамяэ и сколько это стоит

„Это очень хорошо утепленная „куртка“, здесь примерно 30 сантиметров утепления, оно многослойное, – показывает предварительно изготовленные на заводе многослойные панели утепления профессор TalTech Тарго Каламеэс, он входит в исследовательскую группу зданий с почти нулевым энергопотреблением Института строительства и архитектуры. – Окна установлены уже в заводских условиях, непродуваемые, с тройным стеклопакетом, два из них – это селективное стекло, с тщательной изоляцией и уплотнением. Внутри такой панели – вентиляционные трубы. Весь этот элемент крепится к фасаду“.

Смотрите в видео:

Как обычная панельная пятиэтажка превратилась в самую современную – с эффективными техносистемами, механической вентиляцией с рекуперацией тепла, позволяющей регулировать температуру в каждой комнате новой системой отопления и качественным микроклиматом.

Сколько это стоит?

Много ли домов уже прошло столь основательную реновацию?

Когда все дома в Таллинне будут А-класса энергоэффективности?

Тепло ли в комнате, зависит от того, хорошо ли утеплен дом и сколько мы отапливаем, но вопрос еще и в том, насколько мы этим отоплением загрязняем экологию или бережем ее – подчеркивает профессор TalTech.

О пособиях для квартирных товариществ, с помощью которых город Таллинн поддерживает целостную реконструкцию многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности, читайте ЗДЕСЬ.

Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru