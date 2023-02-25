Как платить на четверть меньше за отопление и уговорить на это всех жильцов дома
Планируете сделать свой многоквартирный дом более энергоэкономичным? Тогда вам обязательно стоит ознакомиться с мерами поддержки города Таллинна – пособиями для товариществ „Фасады в порядок“ и „Зеленый переход“. Если вы все еще сомневаетесь, имеет ли смысл решаться на серьезные ремонтные работы, и не уверены, можете ли рассчитывать на поддержку от столицы, – предлагаем разобраться, как все это происходит и стоит ли игра свеч, на примере дома на Таммсааре, 85, которому в итоге удалось на четверть уменьшить затраты на отопление квартир.
„Хотя большая часть мер поддержки для жилых домов является государственной, то есть ходатайствовать о них можно через KredEx, у города Таллинна тоже есть пособия для достижения энергоэффективности“, – говорит координатор бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна Пилле Арьякас.
Пособия „Фасады в порядок“ и „Зеленый поворот“ предназначены для квартирных товариществ, они выделяются с целью уменьшение влияния городской жизни и экономики на климат, и этими пособиями город поддерживает целостную реконструкцию многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности. Ходатайство о пособии нужно подать в течение шести месяцев после получения разрешения на эксплуатацию многоквартирного дома. Ходатайствовать может товарищество многоквартирного дома, построенного и введенного в эксплуатацию до 2000 года.
Только с рамами!
Товарищество красивого 16-этажного дома-башни цвета красного кирпича в Мустамяэ, на Таммсааре, 85 три года назад воспользовалось такой возможностью – провело основательную реновацию, получило пособие от города „Фасады в порядок“, и жильцы остались очень довольны результатом: по окончании ремонтных работ счета за отопление уменьшились на четверть!
„Ходатайствовать о пособии „Фасады в порядок“ просто и удобно, – говорит председатель квартирного товарищества Таммсааре, 85 Ааво Вяэн. – Когда все работы сделаны, нужно на сайте Таллинна заполнить форму ходатайства о пособии, предоставив разрешение на эксплуатацию и банковскую выписку об оплате ремонтно-строительных работ. Если что-то непонятно, возникают дополнительные вопросы – специалисты горуправы все разъяснят, помогут и направят“.
В доме утеплили и отделали наружные стены, крышу, полностью поменяли систему отопления, остеклили балконы – до этого они были открытые, а также отремонтировали коридоры.
Ааво Вяэн вспоминает, что к вопросу о необходимости большого ремонта товарищество возвращалось не раз. „Например, несколько лет назад для того, чтобы получить пособие „Фасады в порядок“, нужно было соблюсти одно не подходившее нам требование – остекление балконов должно было быть безрамным. Но у нас, во-первых, жильцы части квартир к тому моменту уже сами остеклили балконы, и именно с рамами. И во-вторых, при безрамном остеклении теряется тепло, а при остеклении с рамами балкон становится полноценной дополнительной небольшой комнатой. В какой-то момент город поменял это требование: разрешил остекление балконов с рамами. И нам наконец удалось договориться со всеми жильцами по этому пункту – остекляем балконы с рамами“.
Провокационные вопросы и непредвиденные моменты
Вообще, это сложное дело – договориться со всеми жильцами. В этом доме на 15 этажах расположено 84 квартиры. И вопрос целесообразности серьезного ремонта вызывал большие споры.
„Да, некоторые были против, – говорит председатель квартирного товарищества. – И помог один важный аргумент: такой же, как наш, соседний дом уже сделал такой ремонт. И наши жильцы могли пойти в тот дом все посмотреть и поговорить не с председателем товарищества, а с такими же жильцами: как все проходило, были ли какие-нибудь проблемы. И, конечно, узнать о том, есть ли экономия – а она была: расходы на отопление у них снизились на треть. Это очень прилично. И люди согласились“.
Потом они пригласили на общее собрание проектировщика, который долго и подробно отвечал на все вопросы, в том числе специфические и провокационные – дом когда-то строили для работников министерства строительства, и в нем живут сейчас в том числе пенсионеры-строители. В общем, все выяснили и начали работать по проекту.
Не обошлось без непредвиденных моментов. Например, специалисты Спасательного департамента обратили внимание на то, что в доме есть закрытые коридоры, из которых ведут двери в три квартиры – это здесь было уже с момента постройки, по изначальному проекту. И, понятное дело, жильцы оставляли в таких коридорах кто детскую коляску, кто велосипед. В итоге поскольку из-за сортировки мусора мусоропроводом не пользуются, его ликвидировали, а за счет закрытой шахты на каждом этаже появилось подсобное помещение для велосипедов и колясок. И коридоры теперь свободны.
Отопление: на 25 процентов меньше
Если говорить о деньгах, то работы по реновации дома на Таммсааре, 85 три года назад обошлись в 820 тысяч евро. В счет возврата банковского кредита, полученного для осуществления ремонта, за каждый квадратный метр своей квартиры жильцы ежемесячно платят 1 евро (и плюс 13 центов на текущий ремонт). И теперь дому на отопление требуется на 25 процентов тепла меньше, чем до ремонта. Да, за последний год вырос Euribor, а значит и выплаты по кредиту. И тут важную роль сыграло то, что в доме есть площади на первом этаже, которые сдаются под парикмахерскую и т.д. – деньги за аренду также направляются в счет выплат по кредиту, и это позволяет компенсировать для жильцов возросший интресс.
И сейчас жители дома очень довольны, что три года назад решились на ремонт. Потому что, во-первых, им меньше, чем прежде, нужно отапливать свое жилье. И, во-вторых, фасад уже давно требовал капитального ремонта: пустотелый кирпич, из которого построен дом, осыпался, и каждое лето фасад приходилось приводить в порядок.
„По завершении ремонта мы получили пособие „Фасады в порядок“ – 20 тысяч евро от города Таллинна, максимальную сумму в рамках этого пособия. И хотя сумма при таком объеме строительства относительно небольшая, она очень помогла: всегда появляются какие-то мелкие работы, которые невозможно предвидеть. Насколько я знаю, кроме Таллинна другие города Эстонии таких пособий не предлагают“.
Живой пример заразителен
Что касается пособия „Зеленый переход“, которое город выделяет начиная с 2022 года, товарищество дома на Таммсааре, 85 о нем пока не ходатайствует. Прежде всего, в силу особенностей конструкции своего дома. Это дом-башня с очень маленькой площадью крыши, и здесь сложно установить, например, солнечные панели. Кроме того, дом высокий, и на крыше дует сильный ветер – солнечные панели может сорвать. Так что пока взяли паузу.
„Но живой пример всегда заразителен, это лучшая агитация, когда человек может прийти в какой-то дом, который уже провел реновацию, и спросить напрямую: здравствуйте, а как у вас все прошло? – подводит итог председатель квартирного товарищества Таммсааре, 85 Ааво Вяэн. – Особенно если ремонт был у соседей, и они всем довольны. Вот наши соседи – товарищество дома Таммсааре, 87 сейчас делает такую же реновацию, как у нас“.
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