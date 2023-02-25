Как платить на четверть меньше за отопление и уговорить на это всех жильцов дома

Ааво Вяэн вспоминает, что к вопросу о необходимости большого ремонта товарищество возвращалось не раз. „Например, несколько лет назад для того, чтобы получить пособие „Фасады в порядок“, нужно было соблюсти одно не подходившее нам требование – остекление балконов должно было быть безрамным. Но у нас, во-первых, жильцы части квартир к тому моменту уже сами остеклили балконы, и именно с рамами. И во-вторых, при безрамном остеклении теряется тепло, а при остеклении с рамами балкон становится полноценной дополнительной небольшой комнатой. В какой-то момент город поменял это требование: разрешил остекление балконов с рамами. И нам наконец удалось договориться со всеми жильцами по этому пункту – остекляем балконы с рамами“.

В доме утеплили и отделали наружные стены, крышу, полностью поменяли систему отопления, остеклили балконы – до этого они были открытые, а также отремонтировали коридоры.

„Ходатайствовать о пособии „Фасады в порядок“ просто и удобно, – говорит председатель квартирного товарищества Таммсааре, 85 Ааво Вяэн. – Когда все работы сделаны, нужно на сайте Таллинна заполнить форму ходатайства о пособии, предоставив разрешение на эксплуатацию и банковскую выписку об оплате ремонтно-строительных работ. Если что-то непонятно, возникают дополнительные вопросы – специалисты горуправы все разъяснят, помогут и направят“.

Товарищество красивого 16-этажного дома-башни цвета красного кирпича в Мустамяэ, на Таммсааре, 85 три года назад воспользовалось такой возможностью – провело основательную реновацию, получило пособие от города „Фасады в порядок“, и жильцы остались очень довольны результатом: по окончании ремонтных работ счета за отопление уменьшились на четверть!

В 2023 году на это пособие выделено 360 000 евро, ходатайства принимаются в течение всего года. По словам Пилле Арьякас, в прошлом году пособие было выделено 19 квартирным товариществам. О пособии „Фасады в порядок“ подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ .

Кроме того, можно ходатайствовать о пособии в 3 000 евро на создание в ходе реновации картины на стене (суперграфики), если ее эскиз согласован с комиссией по вопросам оформления города Таллиннской городской управы.

Пособия „Фасады в порядок“ и „Зеленый поворот“ предназначены для квартирных товариществ, они выделяются с целью уменьшение влияния городской жизни и экономики на климат, и этими пособиями город поддерживает целостную реконструкцию многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности . Ходатайство о пособии нужно подать в течение шести месяцев после получения разрешения на эксплуатацию многоквартирного дома. Ходатайствовать может товарищество многоквартирного дома, построенного и введенного в эксплуатацию до 2000 года.

„Хотя большая часть мер поддержки для жилых домов является государственной, то есть ходатайствовать о них можно через KredEx, у города Таллинна тоже есть пособия для достижения энергоэффективности“, – говорит координатор бюро зеленого поворота Центра стратегического управления Таллинна Пилле Арьякас.

Провокационные вопросы и непредвиденные моменты

Вообще, это сложное дело – договориться со всеми жильцами. В этом доме на 15 этажах расположено 84 квартиры. И вопрос целесообразности серьезного ремонта вызывал большие споры.

„Да, некоторые были против, – говорит председатель квартирного товарищества. – И помог один важный аргумент: такой же, как наш, соседний дом уже сделал такой ремонт. И наши жильцы могли пойти в тот дом все посмотреть и поговорить не с председателем товарищества, а с такими же жильцами: как все проходило, были ли какие-нибудь проблемы. И, конечно, узнать о том, есть ли экономия – а она была: расходы на отопление у них снизились на треть. Это очень прилично. И люди согласились“.

Потом они пригласили на общее собрание проектировщика, который долго и подробно отвечал на все вопросы, в том числе специфические и провокационные – дом когда-то строили для работников министерства строительства, и в нем живут сейчас в том числе пенсионеры-строители. В общем, все выяснили и начали работать по проекту.

Не обошлось без непредвиденных моментов. Например, специалисты Спасательного департамента обратили внимание на то, что в доме есть закрытые коридоры, из которых ведут двери в три квартиры – это здесь было уже с момента постройки, по изначальному проекту. И, понятное дело, жильцы оставляли в таких коридорах кто детскую коляску, кто велосипед. В итоге поскольку из-за сортировки мусора мусоропроводом не пользуются, его ликвидировали, а за счет закрытой шахты на каждом этаже появилось подсобное помещение для велосипедов и колясок. И коридоры теперь свободны.

Отопление: на 25 процентов меньше