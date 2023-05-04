Буккроссинг от НКО „Ласнаидея“: в торговом центре Юлемисте появилась полка-елка для обмена книгами
С 28 апреля в торговом центре Юлемисте работает книжная полка для обмена книгами и чтения на месте. Полка находится на втором этаже центра в зеленой зоне отдыха.
„У нас уже есть опыт организации общественных книжных полок – несколько лет назад в огороде Лаагна был установлен книжный шкаф, сделанный из старого холодильника, откуда люди могут брать книги, читать их в огороде или брать с собой домой. Он пользуется популярностью – постоянно добавляются новые книги. Летом прошлого года мы открыли читальный уголок в торговом центре T1. Теперь нашу идею открытой книжной полки поддержал торговый центр Юлемисте. Эстонская библиотека-репозиторий предоставила для полки книги. В Ласнамяэ на 120 тысяч жителей – всего две библиотеки, в книжных магазинах стоимость книг довольно высокая, поэтому нам кажется важным расширять возможности для чтения в районе. Дизайн полки-елки разработал художник-плакатист Дмитрий Маконнен. Дмитрий - член Союза графических дизайнеров Эстонии, член Международной ассоциации „Союз дизайнеров“, член творческого Союза дизайнеров декоративно-прикладного искусства, очень талантливый человек“, - рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО „Ласнаидея“.
Первые общественные книжные шкафы или полки не несли социальной нагрузки и были реализацией творческого проекта. Согласно концепции, любой желающий может оставить в шкафу свою книгу или бесплатно взять оттуда одну или несколько заинтересовавших его книг.
Продолжает Тийя Нымм, управляющая маркетингом торгового центра Юлемисте: „Мы сразу поддержали идею установки общественной полки в нашем торговом центре, как только представители НКО Ласнаидея связались с нами. Для установки выбрали зону отдыха со столиками и креслами, которая находится на втором этаже центра. Там часто собираются подростки, чтобы пообщаться со сверстниками. Надеемся, они станут пользователями полки и будут не только смотреть видеоролики в смартфонах, но и читать книги. Эта полка идеально вписалась в пространство торгового центра, как будто была там всегда. Мы очень рады, что помогли реализовать этот проект. Возможно, новые полки будут установлены и в других зонах отдыха торгового центра“.
„В первую очередь я подходил с эргономической точки зрения - полка должна быть такой, чтобы книги с нее не падали. Вторая идея, вложенная в проект, это связь с природой. Было важно символически показать, что эта полка - дерево и придать своеобразное ощущение леса. У полки приятный древесный запах - она сделана из сосновой доски. Поскольку я художник, мне также было важно создать дизайнерский объект. Это сочетание амбиций и функциональности - в моих глазах данный объект мебели является арт-объектом, а также объектом городского дизайна, своеобразной функциональной городской скульптурой. При разработке проекта я вдохновлялся дизайном 80-х годов. Меня воодушевляли итальянские архитекторы, а особенно работы Микеле Де Лукки. Он - мастер архитектуры и мебельного дизайна, на чьей лекции мне однажды повезло быть. Он очень вдохновил меня своим открытым мышлением и смелыми ходами. Эта полка — мебель-дерево. И к ней можно отнестись как к дереву. Можно украсить как новогоднюю ёлку, установить скворечник или использовать по назначению и расставить на этом дереве книги“, - делится размышлениями художник Дмитрий Маконнен.
Формат открытых книжных полок для взаимодействия с читателями очень вдохновляет, поскольку напрямую способствует популяризации чтения, и делает это в непривычной обстановке: в торговом центре, на остановке, в кафе или даже на пляже.
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