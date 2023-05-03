03.05.2023, 21:54
Руководитель молодежного крыла EKRE о напряжении в партии: есть политики, которые вредят нашему имиджу. По вопросу Украины сработали вхолостую(2)
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA
Руководитель молодежного крыла Эстонской консервативной народной партии Эйно Рантанен рассказал, что является у членов EKRE, особенно молодых, бельмом на глазу в партии. От отметил, что противопоставление по связанным с Украиной вопросам — это стрельба себе в ногу, он не одобряет и сильного противопоставления по темам окружающей среды, пишет Delfi.
„Каждая партия периодически нуждается в определенных свежих веяниях. Я считаю, что нынешний период после неудовлетворительных результатов выборов требует некоторых изменений“, - сказал Delfi председатель молодежной организации EKRE (она носит название Sinine Äratus - „Синее пробуждение“) Эйно Рантанен. „Быть может, такое публичное анатомирование даст известный толчок в сторону изменений“.