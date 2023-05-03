Руководитель молодежного крыла EKRE о напряжении в партии: есть политики, которые вредят нашему имиджу. По вопросу Украины сработали вхолостую

Руководитель молодежного крыла Эстонской консервативной народной партии Эйно Рантанен рассказал, что является у членов EKRE, особенно молодых, бельмом на глазу в партии. От отметил, что противопоставление по связанным с Украиной вопросам — это стрельба себе в ногу, он не одобряет и сильного противопоставления по темам окружающей среды, пишет Delfi.