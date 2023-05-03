ВИДЕО | „Лежала на земле, лицо в крови“. Автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с коляской: и мать, и ребенок в больнице

Очевидцы рассказали, что видели, как прибывшие на место медики скорой помощи осматривали лежавшую на земле женщину. Ее лицо было в крови. Ребенок, который на момент ДТП находился в коляске, уже был в машине скорой помощи.



Авария произошла в 14:00 на Арукюла теэ в в Тарту. По предварительным данным, пожилой мужчина на легковом автомобиле Volvo не заметил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения пострадали как женщина, так и маленький ребенок, которых медики доставили в больницу.



Полиция установила, что находившийся за рулем мужчина был трезв и имеет права соотвествующей категории. Почему он вовремя не заметил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу, установит следствие.