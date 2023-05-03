Налоговый департамент подозревает фирму-перевозчика топлива в уклонении от налогов на более чем сотню тысяч евро

Компания Starbunker OÜ занимается поставкой топлива для портового флота и перевозкой топлива автомобильным транспортом.

В январе фирма получила от Налогово-таможенного департамента разрешение на освобождение от акциза — это означает, что предприятие может хранить топливное масло и дизельное топливо в судах-бункеровщиках без уплаты акциза.

Сегодня разрешение было заморожено, так как с минувшей осени фирма под следствием, материалы которого показывают: дизельное топливо, которое должно было идти из акцизных хранилищ таллиннского и маардуского терминалов прямо на бункеровщик Ikla, шло совсем по другому адресу.

По этой схеме прошло почти 300 000 литров топлива, а это значит, что если подозрения окажутся обоснованными, то государство обманули на 140 000 евро.

Потеря разрешения на освобождение от акциза означало бы для предприятия, по словам его представителей, ежемесячный ущерб в десятки тысяч евро, что было бы и на без того турбулентном топливном рынке серьезным ударом по финансовому положению предприятия.

Компания ходатайствовала через суд о правовой защите, но как Таллиннский административный, так и Таллиннский окружной суд в этом отказали, и разрешение на освобождение от акциза фирма потеряла.

Если теперь и уголовное дело завершится обвинительным приговором, то компанию ждет значительный штраф.

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