ФОТО | Приготовление на гриле закончилось страшным пожаром. Подробности ЧП в Хааберсти

„Не садись на качели, они все в саже“, — говорит родитель ребенку в одном из дворов на улице Луйсу в районе Хааберсти . Следы пожара видны как непосредственно возле загоревшегося здания, так и дальше. „Смотри, деревья тоже в золе“, — говорит мужчина, указывая на березы.

Сгоревший парный дом был построен 15 лет назад. В нем проживают две семьи: одна переехала сюда недавно, а другая много лет назад. „Мой дом“, — вздыхает одна женщина, пришедшая утром посмотреть, что тут осталось. „От гриля загорелось“, — говорит она, но в подробности не вдается.