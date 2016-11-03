ЧП и криминал
03.05.2023, 18:37

ФОТО | Приготовление на гриле закончилось страшным пожаром. Подробности ЧП в Хааберсти

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Прошлой ночью в тихом жилом районе произошел пожар, из-за которого один из парных домов стал полностью непригодным для проживания. В больницу доставили и одного человека, а если бы ветер дул в другую сторону, то все могло закончиться еще хуже.

„Не садись на качели, они все в саже“, — говорит родитель ребенку в одном из дворов на улице Луйсу в районе Хааберсти. Следы пожара видны как непосредственно возле загоревшегося здания, так и дальше. „Смотри, деревья тоже в золе“, — говорит мужчина, указывая на березы.

Сгоревший парный дом был построен 15 лет назад. В нем проживают две семьи: одна переехала сюда недавно, а другая много лет назад. „Мой дом“, — вздыхает одна женщина, пришедшая утром посмотреть, что тут осталось. „От гриля загорелось“, — говорит она, но в подробности не вдается.

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