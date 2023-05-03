Директор пищевого производства: повышение НСО повлияет на стоимость покупательской корзины гораздо сильнее, чем ожидается

„План государства по повышению налога с оборота заметнее всего ударит по наиболее чувствительным к цене покупателям продуктов питания, и гораздо сильнее, чем ожидается, поскольку на розничную цену также повлияет округление, – прокомментировал Лоова. – Я очень сомневаюсь, что торговые сети откажутся от нынешней структуры ценообразования и возьмут на вооружение, например, логику автозаправок, где розничная цена отображается с точностью до трех знаков после запятой. Это значит, что реальные цены в более дешевых товарных группах окажутся пугающими из-за повышения налога с оборота и дополнительного округления, а потребителя ждет ценовой шок“.

Лоова проанализировал поведение рынка и логику ценообразования и рассчитал изменение цены после повышения налога до ближайшей фактической розничной цены, оканчивающейся на 0,05 или 0,09: „К сожалению, нам придется смотреть на ужасающие цены. Например, бакалейные товары, молочные продукты, хлеб – эти основные продукты сильно подорожают, хотя пока их цены держатся на уровне 1–2 евро“.

Согласно расчетам, в зависимости от товара и торговой сети реальный рост цен на продукты до 1 евро составит 5–25%, на продукты до 2 евро – 3–8% и на продукты до 3 евро – 3,5–5,5%.

В качестве примеров Лоова привел молоко, розничная цена которого после повышения налога с оборота повысится до 12%, цена булки вырастет до 20%, черного хлеба до 11%, макарон до 25%, овсяных хлопьев до 20%, сливок до 20%, сосисок до 8%, фарша до 5%, сметаны до 7%, яблок до 17% и сахара до 8%.