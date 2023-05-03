Государство закрывает услугу именного почтового ящика на eesti.ee. Но оставляет другой

Государство создавало именные адреса электронной почты, заканчивающиеся на @eesti.ee, или алиасы, для частных лиц при выдаче ID-карты или вида на жительство, а также для предприятий при их регистрации, в период с 2005 по 2018 годы. Адреса в формате имя.фамилия@eesti.ee (например, mariann.mustikamets@eesti.ee ) и название.предприятия@eesti.ee (например, maailmaparimtransport@eesti.ee ) можно использовать для персональной переписки, но это не является частью услуги официального почтового ящика — письма, отправленные на эти адреса, не хранятся в официальном почтовом ящике, а перенаправляются непосредственно на адрес повседневной почты пользователя (например, Gmail, Hotmail), указанный на государственном портале.

„Решение о пересылке личной электронной почты, созданное почти 20 лет назад в качестве дополнительной опции, перестало быть актуальным. Государству нецелесообразно обеспечивать эту услугу за счет денег налогоплательщиков, так как ею пользуется мало людей, а частный сектор предлагает отличные альтернативы“, – сказал заместитель генерального директора RIA по государственной инфосистеме Йоонас Хейтер, прокомментировав закрытие именных адресов электронной почты.

Всего было создано около 590 000 электронных адресов с именем и фамилией, но регулярно пользуются ими только 2% пользователей. „В начале года мы провели опрос среди владельцев именных электронных адресов, и 60% из них даже не знали, что у них есть такой адрес, а 70% не считали нужным иметь его для перенаправления почты“, — добавил Хейтер. С названием предприятия создано 256 000 адресов электронной почты, но активных пользователей среди них еще меньше, чем среди физических лиц.