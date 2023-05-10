10.05.2023, 11:30
Злостный контрабандист? Украинец, пытавшийся провезти в Эстонию колбасу, сыр и куриные ножки, почти год судился с чиновниками(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Украинца, который по прибытию в Эстонию не задекларировал колбасу, сыр и окорочка, таможенники допрашивали более семи часов. Борьба за возврат продуктов и против назначенного штрафа продолжилась в суде, пишет „Эстонский Экспресс“.
Самые отчаянные преступления по-прежнему совершаются средь бела дня, на глазах у всех. Так произошло и в Таллиннском аэропорту.