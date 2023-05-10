Новости Эстонии
10.05.2023, 11:30

Злостный контрабандист? Украинец, пытавшийся провезти в Эстонию колбасу, сыр и куриные ножки, почти год судился с чиновниками

 (8)
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ТОВАР: Украинцу, который не смог задекларировать продукты из третьей страны, то есть Украины, в Таллиннском аэропорту, пришлось целый год сражаться из-за сосисок.
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ТОВАР: Украинцу, который не смог задекларировать продукты из третьей страны, то есть Украины, в Таллиннском аэропорту, пришлось целый год сражаться из-за сосисок.
ФОТО: Illustratsioonid tehisaru (Midjourney.com), Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

Украинца, который по прибытию в Эстонию не задекларировал колбасу, сыр и окорочка, таможенники допрашивали более семи часов. Борьба за возврат продуктов и против назначенного штрафа продолжилась в суде, пишет „Эстонский Экспресс“.

Самые отчаянные преступления по-прежнему совершаются средь бела дня, на глазах у всех. Так произошло и в Таллиннском аэропорту.

Погожим весенним днем ​​около двух часов дня Федор (на тот момент ему был 51 год) вез тележку с багажом по Таллиннскому аэропорту. Он вернулся в Таллинн из родной Украины и уверенно шагнул в зеленый таможенный коридор, тем самым сообщив Налогово-таможенному департаменту: в моем чемодане нет товаров, подлежащих декларированию.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии