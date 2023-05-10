Злостный контрабандист? Украинец, пытавшийся провезти в Эстонию колбасу, сыр и куриные ножки, почти год судился с чиновниками

Самые отчаянные преступления по-прежнему совершаются средь бела дня, на глазах у всех. Так произошло и в Таллиннском аэропорт у.

Погожим весенним днем ​​около двух часов дня Федор (на тот момент ему был 51 год) вез тележку с багажом по Таллиннскому аэропорту. Он вернулся в Таллинн из родной Украины и уверенно шагнул в зеленый таможенный коридор, тем самым сообщив Налогово-таможенному департаменту: в моем чемодане нет товаров, подлежащих декларированию.