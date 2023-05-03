03.05.2023, 20:02
Адвокат Репс переложил вину на Каю Каллас, суд хочет 15 000 компенсации в ее пользу, сама Каллас жертвует эти деньги фонду борьбы с раком(7)
ФОТО: Eesti Ekspress
ВНУШИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ: Кая Каллас оставила сумму компенсации на усмотрение суда. Судья Леаника Тамм обязала Пауля Кереса выплатить 15 000 евро.
Адвокат Пауль Керес, известный своей сообразительностью и умелым владением искусством публичного выступления, попал в необычную ситуацию. На прошлой неделе Харьюский уездный суд постановил, что Керес умышленно дискредитировал (то есть переложил вину на третье лицо) премьер-министра Каю Каллас. Теперь Керес должен выплатить премьер-министру15 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, пишет „Эстонский Экспресс“.