Новости Эстонии
03.05.2023, 20:02

Адвокат Репс переложил вину на Каю Каллас, суд хочет 15 000 компенсации в ее пользу, сама Каллас жертвует эти деньги фонду борьбы с раком

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ОТВЕТЧИК И ИСТЕЦ: Премьер-министр Кая Каллас (справа) довольна решением суда.
ОТВЕТЧИК И ИСТЕЦ: Премьер-министр Кая Каллас (справа) довольна решением суда.
ФОТО: Eesti Ekspress

ВНУШИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ: Кая Каллас оставила сумму компенсации на усмотрение суда. Судья Леаника Тамм обязала Пауля Кереса выплатить 15 000 евро.

Адвокат Пауль Керес, известный своей сообразительностью и умелым владением искусством публичного выступления, попал в необычную ситуацию. На прошлой неделе Харьюский уездный суд постановил, что Керес умышленно дискредитировал (то есть переложил вину на третье лицо) премьер-министра Каю Каллас. Теперь Керес должен выплатить премьер-министру15 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, пишет „Эстонский Экспресс“.

Кроме того, ему придется оплатить судебные издержки обеих сторон. Всего вступление приговора в законную силу облегчит кошелек Кереса чуть более чем на 40 000 евро.

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