EKRE набирает обороты? Поддержка Партии реформ в сравнении с национал-консерваторами резко снизилась

Поддержка Партии реформ упала на 5,8 процентных пункта за последние шесть недель. EKRE увеличила свою поддержку на 1,2 процентных пункта за неделю, а за последние пять недель национал-консерваторы увеличили свою поддержку на 5,3 процентных пункта. Превосходство Партии реформ над EKRE упало с 12,6 до 1,6 процентных пункта за последние пять недель. Поддержка Центристской партии на 1 процентный пункт ниже, чем 2 недели назад, и она по-прежнему отстает от EKRE на 5,2 процентных пункта.