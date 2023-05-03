EKRE набирает обороты? Поддержка Партии реформ в сравнении с национал-консерваторами резко снизилась(6)
Согласно последним исследованиям, которые проводит Институт общественных исследований и Norstat Eesti AS, Партию реформ поддерживают 23,5%, Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) - 21,9%, а Центристскую партию - 16,7% граждан, имеющих право голоса.
Последние сводные результаты отражают период опроса с 4 апреля по 1 мая, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.
Поддержка Партии реформ упала на 5,8 процентных пункта за последние шесть недель. EKRE увеличила свою поддержку на 1,2 процентных пункта за неделю, а за последние пять недель национал-консерваторы увеличили свою поддержку на 5,3 процентных пункта. Превосходство Партии реформ над EKRE упало с 12,6 до 1,6 процентных пункта за последние пять недель. Поддержка Центристской партии на 1 процентный пункт ниже, чем 2 недели назад, и она по-прежнему отстает от EKRE на 5,2 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют Eesti 200 (15,3%), социал-демократы (9%) и Isamaa (7,8%).
В целом коалиционные партии поддерживают 47,8% опрошенных, а 46,4% поддерживают оппозиционные политические силы.
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