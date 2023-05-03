Школы должны научиться достойной конкуренции: профессия учителя стала престижнее, но другие сферы перевешивают

В Эстонии профессия учителя была первым карьерным выбором для 69% преподавателей-женщин и лишь для 41% преподавателей-мужчин. Этот показатель среди мужчин – один из самых низких по сравнению с другими странами ЕС. „Чем больше призвание, тем легче человеку приспособиться к профессии учителя и ее требованиям, а также и с возможным изменениям ролей. По сравнению с другими европейскими странами престижность профессии учителя в Эстонии на среднем уровне. Но следует учитывать, что эти данные – от 2018 года, когда заработная плата педагога была значительно ниже“, – пояснила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.

В 2018 году минимальная зарплата учителя была 1150 евро, в этом году – уже 1749 евро. „Повышение зарплат учителей на протяжении последних лет способствовало повышению престижности профессии. Так, в настоящий момент средняя зарплата учителя составляет порядка 82% средней заработной платы специалиста со степенью магистра“, – добавила Киндсико.

Заработная плата важна, но это – не основной фактор при определении престижности профессии учителя.

В кратком докладе Центр мониторинга развития сообщает, что на сегодняшний день человек, имеющий диплом педагога, может найти на рынке труда гораздо больше интересных предложений, чем пару десятилетий тому назад. В контексте рынка труда важнее, какую рабочую среду и культуру управления предлагают другие организации. „Как работодатели, школы должны продумать, в какой степени они могут конкурировать с другими работодателями и обеспечивать современную рабочую среду“, – сказала Киндсико. По ее словам, все чаще решающим фактором становятся отношения между учителями, а также отношения между учителями и руководством, т. е. рабочая атмосфера в школе.

В качестве одного из преимуществ профессии учителя Центр мониторинга развития приводит надежность трудоустройства, т. е. низкую зависимость от циклов экономики. Кризисы последних лет способствовали повышению привлекательности профессии.