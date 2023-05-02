Одна из самых дорогих сделок: Эстония закупает у Израиля боеприпасы для атак с воздуха(19)
Министерство обороны Эстонии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries на закупку боеприпасов для воздушных атак. Это одна из самых дорогих сделок: сумма составила более ста миллионов евро, передает rus.err.
Дрон-камикадзе Mini Harop - тактический недорогой боеприпас, предназначенный для обеспечения небольших наземных подразделений и сил тактических операций значительной ситуационной осведомленностью и огневой мощью в компактном корпусе.
„Это новое поколение дронов, оснащенное высококачественной электронно-оптической системой наведения как днем, так и ночью“, – сказал генеральный директор IAI Боаз Леви.
Закупка позволит значительно увеличить способность вести огонь с закрытых позиций.
„В 2024 году первые поставки этих систем начнут прибывать в Эстонию. Учения начнутся сразу же после подписания соглашения, имеется в виду обучения людей, которые будут оперировать этими боеприпасами, соответственно, к 25 году уже должно быть сформировано подразделение“, – сказал глава развития потенциала Сил обороны Каарел Мяэсалу.