Одна из самых дорогих сделок: Эстония закупает у Израиля боеприпасы для атак с воздуха

„В 2024 году первые поставки этих систем начнут прибывать в Эстонию. Учения начнутся сразу же после подписания соглашения, имеется в виду обучения людей, которые будут оперировать этими боеприпасами, соответственно, к 25 году уже должно быть сформировано подразделение“, – сказал глава развития потенциала Сил обороны Каарел Мяэсалу.