04.05.2023, 08:25
ВИДЕО | Аго Лейс: организованная преступность давно вышла за пределы Эстонии(2)
Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс описывает Джокера, арестованного на прошлой неделе, как человека старой закалки.
По словам Лейса, Валерий Рамъяла, известный в преступном мире как Джокер, занимался торговлей людьми современным способом, когда кадровые агентства набирают людей для работы в соседних странах, где соискатели попадают в материальную зависимость от работодателя и посредника и таким образом становятся жертвами торговли людьми.