ВИДЕО | Аго Лейс: организованная преступность давно вышла за пределы Эстонии

По словам Лейса, Валерий Рамъяла, известный в преступном мире как Джокер, занимался торговлей людьми современным способом, когда кадровые агентства набирают людей для работы в соседних странах, где соискатели попадают в материальную зависимость от работодателя и посредника и таким образом становятся жертвами торговли людьми.