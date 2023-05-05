Военнослужащие, зараженные вирусом, вынуждены болеть в грязных бытовках. „Меня как будто наказали за то, что я заболел“

Военнослужащий срочной службы, которому приходилось там бывать, когда он заболевал, был, мягко говоря, в недоумении. Он мог бы болеть дома, но ему пришлось ждать выздоровления, находясь в очень плохом состоянии, лежа на старом матрасе. На полу были клочья пыли и кучки грязи - но больной был слишком слаб, чтобы убираться самостоятельно.