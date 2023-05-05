Новости Эстонии
05.05.2023, 13:15

Военнослужащие, зараженные вирусом, вынуждены болеть в грязных бытовках. „Меня как будто наказали за то, что я заболел“

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Eesti Ekspress

Военнослужащих, заразившихся вирусным заболеванием, отправляют болеть во временные сооружения, похожие на контейнеры для морских перевозок, пишет Eesti Ekspress.

Военнослужащий срочной службы, которому приходилось там бывать, когда он заболевал, был, мягко говоря, в недоумении. Он мог бы болеть дома, но ему пришлось ждать выздоровления, находясь в очень плохом состоянии, лежа на старом матрасе. На полу были клочья пыли и кучки грязи - но больной был слишком слаб, чтобы убираться самостоятельно.

В контейнере не было воды и канализации. Чтобы набрать воды и сходить в туалет, приходилось идти в другой контейнер. Там воняло, унитазы были грязные, а мусорные баки переполнены.

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