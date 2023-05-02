Прокурор об убийстве в Арукюла: Подозреваемый допрошен. Не думаю, что нападение было спланировано

По словам прокурора Миилвеэ, в настоящее время допрошены подозреваемый 18-летний Марк и 17-летняя девушка, пострадавшая в результате нападения. Миилвеэ не смогла прокомментировать показания Марка и сказала, что это можно будет сделать только после судебного заседания. Хотя всем арестованным будет предоставлена возможность изложить свою версию произошедшего, Миилвеэ не смогла подтвердить, совершал Марк преступление или нет.

По словам Миилвеэ, пострадавшая 17-летняя девушка находится в хорошем физическом состоянии. „Чего явно нельзя сказать о ее психическом состоянии. Мы говорим о человеке, который был на момент смерти потерпевшего его близким знакомым“, - сказала Миилвеэ. Показания девушки показались Миилвеэ искренними и правдоподобными, а ее версия произошедшего совпала с собранными на данный момент уликами. Можно ли сказать то же самое о показаниях Марка? Прокурор не смогла дать комментариев.