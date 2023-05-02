02.05.2023, 19:17
Прокурор об убийстве в Арукюла: Подозреваемый допрошен. Не думаю, что нападение было спланировано(4)
По словам прокурора Миилвеэ, в настоящее время допрошены подозреваемый 18-летний Марк и 17-летняя девушка, пострадавшая в результате нападения. Миилвеэ не смогла прокомментировать показания Марка и сказала, что это можно будет сделать только после судебного заседания. Хотя всем арестованным будет предоставлена возможность изложить свою версию произошедшего, Миилвеэ не смогла подтвердить, совершал Марк преступление или нет.