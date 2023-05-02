КАРТА | Эстония ушла из тройки лидеров еврозоны по росту цен. Но есть и плохая новость

Апрельский показатель в точности соответствовал прогнозам экономистов Bloomberg для еврозоны в целом, лишь незначительно увеличившись за месяц. В марте рост инфляции составил 6,9%. В месячном исчислении (т.е. при сравнении цен с мартовскими ценами этого года, а не с апрельскими прошлого года) инфляция в еврозоне составила 0,7%.