02.05.2023, 21:49
КАРТА | Эстония ушла из тройки лидеров еврозоны по росту цен. Но есть и плохая новость(5)
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Согласно предварительным данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в апреле составила 7%. Это означает, что длившееся почти полгода снижение инфляции, по крайней мере на данный момент, закончилось. Годовая инфляция в Эстонии в апреле составила 13,2%, что соответствует четвертому месту в общей таблице, однако картина в месячном исчислении была не столь хороша.
Апрельский показатель в точности соответствовал прогнозам экономистов Bloomberg для еврозоны в целом, лишь незначительно увеличившись за месяц. В марте рост инфляции составил 6,9%. В месячном исчислении (т.е. при сравнении цен с мартовскими ценами этого года, а не с апрельскими прошлого года) инфляция в еврозоне составила 0,7%.