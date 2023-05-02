Новости Эстонии
02.05.2023, 21:49

КАРТА | Эстония ушла из тройки лидеров еврозоны по росту цен. Но есть и плохая новость

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В последние месяцы основной причиной высокой инфляции был рост цен на продукты питания. Иллюстративное фото.
В последние месяцы основной причиной высокой инфляции был рост цен на продукты питания. Иллюстративное фото.
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Согласно предварительным данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в апреле составила 7%. Это означает, что длившееся почти полгода снижение инфляции, по крайней мере на данный момент, закончилось. Годовая инфляция в Эстонии в апреле составила 13,2%, что соответствует четвертому месту в общей таблице, однако картина в месячном исчислении была не столь хороша.

Апрельский показатель в точности соответствовал прогнозам экономистов Bloomberg для еврозоны в целом, лишь незначительно увеличившись за месяц. В марте рост инфляции составил 6,9%. В месячном исчислении (т.е. при сравнении цен с мартовскими ценами этого года, а не с апрельскими прошлого года) инфляция в еврозоне составила 0,7%.

Показатель базовой инфляции в апреле, отслеживаемый центральными банками, составил 5,6%, что чуть ниже 5,7%, зафиксированного в марте. Однако в месячном исчислении базовая инфляция выросла на 1%. Повышение процентных ставок Европейским центральным банком направлено на возвращение годовой инфляции к 2%.

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